Inter Miami de David Beckham confirma negociaciones para fichar a Lionel Messi

Miami, Estados Unidos.

Se mencionó en los últimos meses. Se dijo que Messi consideraría jugar en Estados Unidos por la comodidad de su familia. Este miércoles se ha confirmado que Lionel Messi ha entrado en conversaciones con el Inter Miami, según lo vertido por el propietario de la franquicia, Jorge Mas.

En entrevista para el Miami Herald, Mas, también de origen argentino, dijo que él mismo y socios del club, es decir, David Beckham, exestrella del fútbol inglés y ahora empresario, han conversado con Messi en torno a su futuro en el fútbol internacional.

Según la explicación del directivo del club florense, apenas desde marzo de 2020 en Major League Soccer (MLS), el astro nacido en Rosario (1987) jugaría aún dos temporadas más en Barcelona, antes de partir, en 2023, a Miami, para cerrar su trayectoria.

"David (Beckham) y yo hemos estado trabajando muy duro, tenemos aspiraciones de traer a los mejores jugadores aquí y Leo Messi es un jugador generacional, posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos", describe Mas.

En tanto, Mas dice que es "optimista de que Messi jugará con una camiseta del Inter Miami porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y cumplirá con las ambiciones de los dueños del Inter Miami de construir un equipo de clase mundial".

Actualmente, Messi está en negociaciones con el Barcelona para extender su vínculo contractual. Firmaría por 10 años, aunque estos se interrumpirían para que el argentino decida incursionar en alguna otra liga, antes de regresar y trabajar en la administración culé.

El Inter Miami tiene a figuras como Blaise Matuidi, campeón del mundo con Francia, y al argentino Gonzalo Higuaín, además del mexicano Rodolfo Pizarro.

Tras su retirada de las canchas, la oferta contempla que el argentino regresaría al FC Barcelona para incorporarse al área de fútbol por cinco temporadas más, siempre según los reportes.

Las especulaciones sobre el futuro de Messi se han intensificado ya que el jugador, de 33 años, termina su contrato con el Barcelona a finales de este mes.

El seis veces ganador del Balón de Oro declaró a una televisión española el pasado diciembre que le ilusionaba jugar en la MLS en algún momento.

"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé", afirmó 'La Pulga' a la cadena La Sexta.