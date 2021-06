Buba, Menjívar y llamado de Benguché: Las declaraciones en exclusiva de Fabián Coito

Denver, Estados Unidos

Fabián Coito, entrenador de la selección de Honduras, afronta con mucho entusiasmo el encuentro de este jueves frente a Estados Unidos por la semifinal de la Liga de Naciones. Este juego se desarrollará en el Empower Field Stadium de la ciudad de Denver, Colorado.

A pocas horas del vital choque ante EUA, el seleccionador de la Bicolor charló en Exclusiva con Grupo Opsa y dio importantes detalles sobre lo que será el compromiso ante el equipo norteamericano que cuenta con importantes figuras en su plantilla.

"La sensación de estar en un evento con todo lo que genera es de orgullo, el deseo de hacer una buena presentación y el poder estar a la altura del compromiso. Luchar por el resultado deportivo", comenzó señalando Fabián Coito en el que se mostró ilusionado con poder llegar más lejos en la competición.

El DT de la H indicó que ya tiene definido lo que será el 11 titular de la Bicolor para el choque que se disputará este jueves a partir de las 5:30pm, horario hondureño.

"Tuvimos una actividad grupal, transmitiendo un poco el tratar de anticipar las cosas que pueden suceder en el partido. Para eso elegimos futbolistas, lo compartimos en una charla, hablamos situaciones y eso después lo llevamos al campo. Hay cosas que no se pueden reproducir porque se dan en el juego", puntualizó.

¿Buba López o Edrick Menívar?, esa es la pregunta que muchos catrachos se hacen ya que ambos porteros pasan por un gran momento y hoy el director técnico del combinado catracho se pronunció de forma contundente.

"Esa es la duda para toda Honduras, no para mí, ya está definido, pero como la información es poder la vamos a dar cuando esté todo el equipo", analizó.

Maynor Figueroa a sus 38 años de edad ya que lidera la zona baja de la Bicolor y es un ejemplo para sus compañeros en la cancha. Sin embargo, Fabián Coito expresó que busca encontrar su posible sustituto.

"Ahí se da como una doble elección, primero ir formando un continuador de la figura de Maynor, que me gustaría que el tiempo no pasara y lo tuviéramos para siempre, y no solamente por su nivel, sino lo que transmite y lo que genera", dijo.

Y añadió: "Tarde o temprano encontraremos su sustituto, en esa experiencia probamos jugar con dos y tres defensores, estamos buscando ese jugador, que pueda tener un buen rendimiento al lado de Maynor. Está Marcelo, Casildo, Boniek lo hace en el Dynamo".

Críticas

El llamado de Jorge Benguché ha sido muy cuestionado por la prensa deportiva ya que el delantero del Boavista no pudo marcar un tan solo gol en la reciente campaña. Hoy Fabián Coito tuvo respuesta sobre esas críticas.

"La decisión tiene que recaer sobre mi porque en nada para venir influyó Jorge, de hecho, en la primera convocatoria no estaba. Las diferencias entre Jorge y quien podría haber estado, no voy a dar nombres para no entrar en polémicas, pero yo tengo en vista más de algún nombre que circula pero que lamentablemente en los últimos tiempos ha sufrido lesiones y le ha quitado continuidad, la diferencia, para mi gusto, no son significativas, desde el punto de vista futbolístico. Jorge estuvo con nosotros en Europa, otros no pudieron estar, me encargué de averiguar cómo entrenó estos últimos días en el Boavista, me parece que está en una buena edad que debemos recuperar a ese futbolista que no hace mucho tiempo se pedía para la selección", indicó.

"No encontró en Boavista el lugar ideal para desarrollar su fútbol, su juego, el fútbol europeo cuesta en adaptación. La selección no es para recuperar jugadores, pero sí para mantener y darle confianza a jugadores en los que creemos y me pareció que era una buena oportunidad para contar con Jorge. Aparte, la ausencia de Romell Quioto dentro de los jugadores elegibles, me parece que Jorge, como lo íbamos a utilizar en la zona central a Quioto, estaba un poco cercano en lo que podía darle al equipo".

Por último, el seleccionador de la H dio su punto de vista sobre a lo que considera el equipo catracho.

"Por supuesto que es un termómetro cada vez que juega la selección. Estados Unidos es un rival que tendremos en Copa Oro si cumplimos los objetivos, en la eliminatoria, quiere decir que es buen partido para ver qué tanto debemos mejorar. Enfocarnos en este juego y este nos va a decir qué partido jugamos dentro de unos días, no distraernos en el día seis, sino enfocarnos en el día tres".