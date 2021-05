Exclusiva: Fabián Coito se pronuncia sobre EUA y revela que Honduras tendrá refuerzos en los Juegos Olímpicos

San Pedro Sula, Honduras

La confianza que transmite el entrenador Fabián Coito hace pensar que la Selección de Honduras va por el camino correcto.

El Final Four, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos de Tokio, serán claves para llegar al máximo nivel de cara a las eliminatorias rumbo a Catar 2022, argumentó el charrúa.

El timonel de la H charló con Diario LA PRENSA y se refirió al duelo contra Estados Unidos este jueves (5:30 pm).

Además, a la competencia en la portería entre Buba López y Edrick Menjívar y le mandó un mensaje al suspendido Henry Figueroa.

¿Cómo está el grupo previo al juego contra Estados Unidos?

Estamos bien, ganando en conocimiento con el grupo de jugadores, trabajando en algunos aspectos tácticos del juego, por eso la repetición de jugadores en las fechas Fifa es importante para llegar bien.

¿El nivel de los jugadores era el que esperaba para este torneo?

El nivel más del que uno espera es el que puede recibir, nos adecuamos a eso. Unos terminaron el torneo temprano; otros no han tenido gran continuidad, buscamos nivelarlos a todos en lo colectivo.

¿Cuáles son las virtudes que tiene la H?

Debemos saber a qué rival vamos a enfrentar. Ver sus debilidades. Estados Unidos va a buscar tener la posesión de la pelota. Debemos controlarlos, ser rápidos en nuestra transición y hacerles daño.

¿Cuál sería la principal fuerza del rival?

Estados Unidos tiene muchas virtudes en lo individual y en lo colectivo. Están en un gran nivel, uno de sus jugadores más importantes ganó la Champions League (Christian Pulisic). Han ido ganando conocimiento, tienen una idea de juego muy marcada y buscaremos neutralizarlos.

¿Habrá marcaje personal para Pulisic?

No, no creo en los marcajes personales, pero sí en las referencias de las principales figuras de las selecciones.

¿Estos partidos sirven para medir en qué nivel estamos de cara a las eliminatorias?

No hay dos partidos iguales, pero sin duda sirve saber el nivel de los rivales que enfrentaremos en la octagonal. El potencial de estos equipos está en sus jugadores. No podemos decir que será difícil y contra Estados Unidos fácil, desde ahí cometeríamos un error.

¿Hay presión por ganar, ya que en los últimos cuatro partidos no ha triunfado?

Los resultados siempre son importantes en el fútbol, de hecho es todo lo que busca el entrenador cuando vamos a un juego, pero creo que nosotros tenemos como objetivo principal llegar bien para las eliminatorias.

Desde que tomó la H hasta ahora, ¿cree que vamos por buen camino?

Me hubiese gustado tener un 2020 normal para competir más, ya estuviéramos en las eliminatorias, no nos podemos quejar ahora, yo estoy conforme con los resultados objetivos con el equipo.

¿La Copa Oro la toma como una revancha?

No revancha, ya que si nos hubiera ido bien sería como una manera de aflojar y sería muy negativo para lo que se viene. La imagen de la Selección siempre está en juego, hay que aprovecharlo al máximo.

¿Quién será el arquero titular, Luis López o Edrick Menjívar?

Hay una competencia sana que es buena para nosotros, los hace crecer a los dos, también hay otros jóvenes que vienen en las demás categorías, todo suma.

¿En la eliminatoria quiere ver público en San Pedro Sula?

Por supuesto, es un factor importante al momento de los rendimientos de los equipos, y más en este país, donde el apoyo de la afición pesa mucho.

¿El Final Four, Copa Oro y los Juegos Olímpicos serán claves para que algunos jugadores se puedan consolidar?

Claro, si clasificamos un poco con las edades con los jóvenes que están en plenitud y los mayores, hacen tener una buena combinación en la Selección absoluta; entre ellos, los jóvenes, que adquieren la experiencia en estos torneos como la Liga de Naciones, Copa Oro y Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos de Tokio

¿Honduras llevará refuerzos a los Olímpicos?

Sí, seguramente mayores reforzarán al equipo para darle esa cuota de experiencia que se necesita en estos torneos.

¿Es Jonathan Rubio el primer refuerzo para Tokio?

Cualquiera puede ser.

¿En qué posiciones se reforzará la Sub-23?

Lo va a decidir Miguel Falero, que es quien está al frente, pero puede ser en cualquiera de las tres áreas.

¿Denil Maldonado llega para los Juegos Olímpicos?

Bueno, eso lo va a decidir el tiempo y en la situación en que se encuentre cada jugador, pero creo que Denil sí llegará a los Olímpicos.

¿Qué pasó con Henry Figueroa, le dijo adiós al fútbol?

Espero que no, la última vez que tuve contacto con Henry fue cuando viajamos a Europa, me gustaría volver a saber cómo está, sobre todo del lado humano, porque futbolísticamente no se puede por la suspensión. Una pena que no esté, es un gran jugador.

¿Qué opina cuando dicen que hay ciertos jugadores que deberían estar en la Selección?

Los análisis se hacen desde la información que tenemos de cada jugador, los que están convocados están en un mejor momento que los demás, es normal que digan eso.