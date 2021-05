Rubilio Castillo dio positivo por Covid-19 y será baja del Royal Pari de Bolivia

La Paz, Bolivia

El delantero hondureño Rubilio Castillo vive momentos muy difíciles en su carrera deportiva. Luego de un arranque prometedor con el Royal Parí de Bolivia; el infortunio ha tocado la puerta del atacante ya que dio positivo al coronavirus.

Castillo, quien sorprendió a propios y extraños al anunciar su contratación con el equipo boliviano, arrancó esta aventura anotando goles a diestra y siniestra, sin embargo, en las ultimas fechas, debido a una fuerte lesión en el hombro, se le ha extrañado de los terrenos de juego, después de algunas semanas de rehabilitación con los médicos del club, se vio en capacidad de hacer su retorno, en la derrota por 3-0 ante Oriente Petrolero.

Ahora con ese escollo superado, el ex artillero de Motagua, también se perderá las próximas fechas del campeonato, luego de confirmarse que ha dado positivo por COVID-19, por lo que deberá permanecer en cuarentena durante 14 días.

"Rubigol" no presenta ningún tipo de síntomas; si siente mucha molestia al por no poder colaborar con su equipo, que en las fechas venideras jugará ante The Strongest y Jorge Wilstermann.

No todo ha sido tristeza para Rubilio Castillo últimamente ya que hace algunos días compartió desde tierras bolivianas, que volverá a ser padre, con mucha alegría y jubilo, junto a su esposa, Angie de Castillo, agradeció a Dios por esta bendición.

La pareja espera un varón, según las imágenes en las que, por medio de un balón, compartieron el genero del bebe. Los goles volverán muy pronto y así los aficionados del Royal Parí volverán a celebrar los goles de "Rubigol"-.