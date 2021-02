Rubilio Castillo: su presente, Royal Pari, Copa Libertadores, Motagua y revela que está estudiendo una carrera universitaria

Santa Cruz, Bolivia.

Román Rubilio Castillo está pasando por un buen momento en Bolivia. El delantero hondureño ya suma cuatro goles con su nuevo equipo el Royal Pari FC en la pretemporada, se muestra emocionado con la oportunidad de jugar la Copa Libertadores y dejar su huella.

El delantero hondureño llegó en enero a este equipo boliviano y ya está dando de qué hablar con sus buenas actuaciones. Castillo ha hablado en un Instagram Live con el periodista Eduardo Solano y ha repasado la actualidad de su carrera, el Motagua y reveló que ha estado cursando una carrera universitaria.

“Bien, gracias a Dios, poco a poco adaptándome, no ha sido fácil, pero mis compañeros y todo el staff del equipo me han acogido de una manera que no pareciera que fuera nuevo, me han dado esa potestad de poder hacer lo que mejor hago, contento y agradecido por esta oportunidad que me están brindando. No ha sido fácil la pelea del puesto porque hay un brasileño que se llama Jefferson Tavares que es un buen delantero, ahí vamos dándole duro”, comenzó diciendo.

“El equipo me ha hecho que no paresca que soy nuevo, me ha dado la confianza, un grupo muy sano, muy tranquilo, todos luchamos por el mismo objetivo, no aflojar, tratar de hacer lo que a mi me gusta, eso es lo importante que ahora estamos rindiendo al máximo al entrenador lo que él quiere”, agregó.

¿Cuál es la impresión del equipo?

“Para mi es un equipo que tiene muchos proyectos, tiene una infraestructura importante, los partidos amistosos contra The Strongest los jugamos en la cancha de nosotros, en el centro de alto rendimiento, son canchas muy buenas, son mejores, eso hace que haya mejor fluidez en el sentido del fútbol, Royal Pari se ha ido poniendo al día, ya tienen el centro, tienen su propias oficinas, marketing, dicen que el equipo es demoninado pequeño acá, pero para nada, lo dicen porque el equipo es nuevo en la liga boliviana, pero tienen muchas expectativas, un equipo que tiene solvencia y las ganas de mejorar día a día”.

Royal Pari, el nombre, ¿de dónde surge?

“He estado preguntando y me dicen que el presidente cuando el equipo estaba el liga mayor él tenia la ambición de que el equipo estuviera en Primera División, era un anhelo, pregunté de donde era el nombre, que el presidente no sé de donde le vino, sería pregunta para él, pero es algo así como casino, algo relacionado. Él tuvo esa ilusión venir desde esas ligas de bajas categorías para poder llegar hasta este Royal Pari que está en Primera División y que va a disputar Copa Libertadores, me sono extraño a mi también cuando lo busqué, me informé, es un lindo proyecto, el profesor Cristian Díaz me ha hecho entender muchas partes del juego, y haciendo lo que él quiere que el 9 haga, por ahí parte en que podamos disputar el puesto de titular que no es fácil”.

¿Te piden hacer cosas diferentes o tienes las mismas funciones que te pedía Diego Vázquez en Motagua?

“No pide nada fuera de lo normal, él está implementando su estilo de juego, con Motagua era más un centro 9, Diego no quería que saliera mucho, para no desgastarme en generar jugadas, si salía a pivotear que no fuera tan largo porque me costaba luego porque ya no tenía un definidor, jugamos con un 9 más centralizado, era lo que Diego quería y yo estaba a disposición.

Ahora el profe Díaz me ha hecho entender con más facilidad los movimientos que él quiere para el 9, tengo que salir a generar juego, me siento más libre en poder hacer el juego que tanto me hubiera gustado hacer, tengo más participación con la pelota, ya abro espacios, el fútbol boliviano no es fácil, se reducen los espacios constantemente, en el mínimo espacio tenes que tenerla clara para poder hacerlo de lo mejor, sino tenes la categoría de poder hacerlo no estás para jugar acá. Para nosotros esta Copa Libertadores será fundamental”.

Comparación de cómo jugaba en Motagua y ahora en el Royal Pari...

“A veces las personas tienen otras perspectivas cuando me tocaba jugar con Motagua, cuando ya me salía y quería generar una buena jugada, triangulaciones, Diego en el sistema de él no lo permitía, es respetable, para mi es mejor con uno como 9, se nos facilita en estar solo en el área, no te desgastas, pero no tenes participación en el juego, sí llegas más descansado al área, con más frialdad para definir las jugadas que te queden, eso se va trabajando y acá ya me siento como que estoy influyendo en el juego, tratando de ser más participativo”.

¿Qué es lo que te ha gustado de Bolivia?

“Estoy en Santa Cruz, es una ciudad muy hermosa, una de las mejores ciudades, lastimosamente aquí no hay playa, pero lo tiene prácticamente todo, una ciudad muy linda, las comidas, las traddciones, hay un postre que se le dice acai, es brasileño, es un helado con bastante frutas, lo podes mezclar con leche de polvo, hay una sopa, he provado de todo un poco, cuando me da la oportunidad Dios de poder visitar otros países trato de meterme en la cultura”.

Román Rubilio Castillo celebrando el gol que marcó en el amistoso del miércoles contra Club Guabirá.

¿La familia está ya contigo?

“Sí, la familia ya está acá, tenía quince días pasaron cuando llegué, el equipo estaba concentrado, ahorita antes del partido nos volvieron a concentrar nuevamente y ellos (sus familiares) llegaron. Aquí voy a pasar, hay muchos lugares, hay unas buenas carnes, se hace bastante asados, comidas tradicionales entre típicas, viene relacionado a lo que es Honduras, obviamente uno extraña las comidas de allá, pero aqui tratamos, nos inventamos con mi esposa, tratamos de comprar las cosas y que salga algo parecido, soy más de quedarme en la casa descansando, cuando tengo libre tener la oportundiad de ir a un centro comercial a divagarme, a que la niña se distraiga también”.

¿Cómo llevan tus hijos el estar viajando, de viajar a Portugal, México, Costa Rica y ahora Bolivia?

“Ya van a tener la bendición de poder disfrutar esa cultura, ellos se manejam bien, yo trato de hablarles de que ellos viajan así por el trabajo, dependemos de esto, los niños aunque esten pequeños llegan a entender”.

COPA LIBERTADORES

¿Estas listo para la Copa Libertadores?

“Sí, ya preparado, ayer tuvimos un partido de preparación muy importante, todos los partidos han sido con equipos de Primera División, que te exigen, son fuertes, que tienen muchos extranjeros muy buenos, que marcan diferencia, cambios de ritmo muy buenos y eso te da la pauta para poder por lo menos de tener el termómetro de lo que vamos a poder hacer en la Copa Libertadopres, no va a ser fácil, ya listo, sentí un poco de malestar ayer en el aductor derecho, nada que preocupar”.

La Copa Libertadores, uno de los torneos más lindos del mundo, ¿soñabas jugar en este torneo?

“Es una motivación extra, es algo muy lindo, tener la oportunidad de poder crear tu historia, de poder decir ese es un catracho el que está jugando en la Copa Libertadores, es una motivación y ser del limitado grupo (de hondureños) que ha participado de esta competición, una muy buena y que todos quieren jugar, no siempre se da la oportunidad, no es fácil llegar a una Copa LIbertadores y ahora que tengo la oportunidad, poderlo disfrutar”.

El look que está usando el hondureño en el Royal Pari.

DEBUT DE MOTAGUA

¿Cómo viste el arranque del Ciclón ante los Lobos, llegaron siete refuerzos de un solo luego de un año sin ganar un torneo?

“Tuve la oportunidad de ver algunos minutos, la mayoría de tiempo, muy bien, creo al principio en el primer tiempo el equipo como que no se encontraba todavía, no le salían las cosas, recordemos que también tenía un gran equipo enfrente como es UPN, cierran bien los espacios, es dificil entrarle y por ende llevaba al equipo a cometer errores que no quería, ya con las incorporaciones que fue haciendo en el segundo tiempo Diego, acertó, es un técnico que sabe recomponer al instantre.

Las contrataciones me dejó muy buenas sensaciones, Camellito Delgado hizo un buen papel, cumplió, Muma Fernández es un jugador explosivo, muy rápido, le va a aportar mucho al equipo, cuando este Kevin López tambien podria ser una opcion de ponerle a pierna cambiada, va a tener mucha competencia y también puede hacer variaciones en las formaciones, se necesitaban refuerzos que llegaran”.

¿Cómo Diego llena el vacío que dejó Rubilio Castillo?

“Yo creo que hay muy buenos delanteros, Klusener, Moreira, Vega, fue el que metio el gol (ante UPN), son jugadores importantes, está también Josué (Villafranca), entre ellos van a estar peleando ese puesto, el Motagua nunca se ha caracterizado de depender de un solo jugador. Un jugador no determina lo que puede aspirar el equipo, ha llegado a ser campeón sin estar conmigo y sin muchos jugadores que fueron importantes en el club, los que ya nos fuímos se compensa al estar todos unidos y jalando todos para el mismo lado con jugadores de experiencia que van a poder aportar y los que han llegado.

Para mí es muy lindo saber de que han llegado esos refuerzos para poder disputar este torneo que va a ser muy largo y competitivo, va a ser la pauta para los que han llegado, no es fácil llegar a Motagua, Olimpia o Real España, son instituciones grandes que te exigen al máximo y yo lo viví cuando llegué al Motagua, no la pase muy bien porque obviamente te exigen, me silbaban y yo quiero dejar eso, creo que las contrataciones que han llegado que la afición los respaldes, no vivir lo mismo que viví yo, no es fácil también para el aficionado no levantar una copa, no poder llegar a disputar torneos internacionales”.

¿Qué tanto le va a costar a los jugadores del Real de Minas que llegaron al Motagua el poder mostrar su nivel?

“Creo que responsabilidad tienen todos, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, no porque a mi me costo a ellos les va a costar, hay jugaodres que han pasado del Vida al Motagua, han tenido participaciones muy buenas, son jugadores considerables, ellos tienen que sentirse seguros, saber la capacidad que tienen para poder jugar en un equipo grande, no es fácil llevar la camisa de Motagua, ojalá no les cueste para el bienestar de Motagua, el equipo los necesita, para eso se les contrata, ellos se tienen que exigir día a día, levantar la mano de decir que son opción e ir ganando la confianza dentro del terreno de juego, ojalá que no les cueste y puedan aportar al equipo lo que quiere”.

¿Cómo miras la llegada de Muma Fernández a Motagua?

“La Muma Fernández, los pocos minutos que lo pude ver, jugó todo el segundo tiempo, llegó a cambiarle el rumbo del partido, es un jugador determinante, puede ser opción para la Selección, muy rápido, técnicamente es muy bueno, lo hemos estado viendo cuando jugaba en Uruguay, no sé si costarle, pero si va a tener que adaptarse al piso del Nacional, no está bueno, no es lo mismo jugar en el Nacional que jugar en las canchas de Uruguay, son muchos mejores, ya cuando se adapte va a ser lo más rápido, no va a tener problemas por eso, y para como juega Motagua que a Diego legusta jugadores explosivos por las bandas que marquen esa pauta, él de menos a más va a ir consolidándose, no tiene que demostrarle nada a nadie, viene de jugar un fútbol muy importante, siempre va a ser un termómetro todos los partidos para él y para todos los que han llegado, van a estar a prueba cada partido y la afición motagüense es así, un partido estas bien, ganamos y sos el mejor, hay otros partidos que hiciste lo mejor, se perdió, pero obviamente la afición te va a criticar, lo que quiere es que demostres porque estas en Motagua y llevas esa camisa”.

En los equipos que has jugado en otros paises vas dejando buenas sensaciones y las personas te siguen queriendo...

“Se siente bien, uno viene con la ambición de poder hacer las cosas bien y yo digo siempre, para que te vaya bien en la vida, es lo primordial, porque la etapa del futbolista pasa, tenes que ser una buena persona, carismática, que tenga su espacio, que apoye al compañero y que de esa satisfacción y ese entendimiento que cuando estas dentro de la cancha puedas cambiar el rumbo del partido. Es lindo saber que al lugar donde uno va logran tomarte cariño, logren hacer lo mejor posible para que te sientas bien, es lo más importante, yo me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando sin duda alguna, soy humano, cometo errores, trato de ser una persona de frente, que lo da todo, aprovechar esto, he pagado por lo que me he equivocado, a seguir mejorando como persona, si le hice daño a alguien o lo ofendí con algunas publicaciones, he tratado de meditar en algunas cosas, irme acercando más a Dios ha sido importante porque no es fácil, corte esa línea en ser un jugador del montón, en el fútbol es muy diferente, hay muchos comentarios positivos de la gente del Olimpia, de aficionados, eso me alegra mucho, tratar de cambiar tal vez mi forma de llevar el partido, no soy una persona de caracter bonito, pero cuando estoy en mi área de trabajo soy así, pero tratar de calmar esas asperas y el respeto pasa todo, pedir disculpas si he ofendido a alguien, acercarme a Dios ha sido una de las principales armas para que en la vida te vaya bien y que donde pises la gente pueda quererte”.

Rubilio Castillo, agradecido siempre por sus goles.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Rubilio Castillo está cursando una carrera universitaria, contó como ha sido ese esfuerzo entre el fútbol y el estudio...

“Mis papás siempre me inclucaron eso, llevar el estudio de la mano de lo que queras hacer, lo primero que piensa la gente es que este es uno del montón, un vago, creo que crear esa pauta es improtante para nosotros los futbolistas, esa etapa pasa, yo siempre sigo los consejos de un amigo que me dio, le tengo mucho respecto, siempre me dijo que esa etapa de futbolista pasa, te retiras, en el momento que te quieras retirar, fui futbolista profesional, ok, pero qué tenes de título, cual es tu título universitario, no vas a hacer futbolista toda la vida, con el poco dinero cómo lo vas a invertir, un ejemplo, comprando acciones, terrenos, algo que nunca se devalúa. Cada quien tiene su forma de vivir y de pensar, soy una persona que tratar de irse por lo sencillo, tranquilo, tener eso y poder invertir tu dinero bien, tu estudio, los estudios de tus hijos y marcar a raíz de ahí lo que vos queres ser después de que pase tu etapa como jugador”.

“Se requiere de mucho sacrificio, no es fácil, muchas noches de desvelo, nos acostábamos con mi esposa a las tres o cuatro de la mañana y me tocaba ir a entrenar a las seis, tratando de hacer un archivo a las 3.30 y dormía apróximadamente una hora y media para poder levantarme, bañarme e irme a entrenar, esas son las satisfacciones que le quedan a uno, les servis como ejemplo a tus hijos, no ser el jugador como el montón, de no tener estudio, se que la parte del trabajo es muy difícil, no terminar como todos, tratando de buscar el trabajo de otra índole que no, eso es lo importante, te queda como experiencia”.

¿Cómo llevaste lo de la altura en Bolivia?

“La altura es un tema, todos me han preguntado, si se siente la altura, tampoco hay que tirarse las de Rambo, son aspectos secundarios, pero todo pasa mentalmente, se siente en la forma de respirar, es más corto a la hora de poder recuperarte, lo fui llevando bien, tratando de moderar el tiempo de descanso que me tocaba recuperarme, irnos adaptando a todo este tipo de situaciones porque van a ser importante para las aspiraciones que tiene el equipo, seguir adelante para poder hacerlo mejor con el equipo”.