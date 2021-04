El dolor de Salvador Nasralla por el fallecimiento de Chelato Uclés: “Ha muerto mi mejor amigo”

Tegucigalpa, Honduras.

El popular comentarista y presentador deportivo Salvador Nasralla mostró su dolor por la muerte de su “mejor amigo” Chelato Uclés, el mejor entrenador hondureño de la historia que deja un vacío muy grande en el fútbol catracho.

“Ha muerto mi mejor amigo. El hombre que marcó el antes y el después del fútbol hondureño. El hombre que nos convirtió en potencia de Concacaf y llevó por primera vez el nombre de Honduras al concierto del fútbol mundial. Una enorme tristeza me impide escribir más en este momento”, fueron las palabras escrita por el periodista en sus redes sociales.

Nasralla acompañó su emotivo mensaje con un video de Chelato Uclés, quien lo felicitó recientemente por los 40 años que cumplió el programa 'Cinco Deportivo'.

“Salvador... te agradezco por estos 40 años que has cumplido y tu servicio. Te voy a decir algo que solo se lo he dicho a ciertas personas que me han discutido un poco. Yo les digo, que el ascenso de todo el periodismo hondureño se debe a tu gestión porque le diste categoría a todo el periodismo nacional y ahí a raíz de eso no se mete cualquiera a periodista como existía en el pasado”, le dijo Chelato a Nasralla.

José de la Paz Herrera, conocido por su sobrenombre de Chelato Uclés, murió la noche del miércoles a causa de un infarto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa. Tenía 80 años y deja un enorme legado en el balompié catracho.