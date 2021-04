Alberth Elis: “He crecido mucho como jugador”

Oporto, Portugal.

La evolución de Alberth Elis por tierras europeas continúa dando frutos, aunque los objetivos de inicio de temporada como club han cambiado debido a la incómoda posición en la que se encuentra el Boavista en la tabla de la Liga portuguesa.

Sin embargo, individualmente, la adaptación en Portugal ha sido gratificante para el seleccionado hondureño, quien se ha convertido en una de las figuras destacadas de las 'Panteras Negras'.

El domingo ante Belenenses, Elis volvió a brillar al dar una asistencia y marcar un gol con el Boavista, su quinto en la temporada. “Hemos venido trabajando fuerte, tenemos que salvar la categoría. Inicialmente apuntábamos a estar en los puestos de Europa, pero esto es fútbol y ahora debemos sumar para salir de la parte baja de la tabla”, indicó el delantero.

SU RENDIMIENTO

En lo personal, Elis sigue destacando. Pese a la adversidad ha logrado concretar muy buenas actuaciones, las cuales en ocasiones no se reflejan en el marcador de los partidos. Durante la presente temporada se ha convertido en el mejor futbolista (MVP) en los encuentros frente al Benfica, Porto y Belenenses.

“Le doy gracias a Dios por ello, las cosas han salido muy bien en varios partidos. Esta es mi primera temporada en Europa y me ha tocado adaptarme a un fútbol bastante diferente al de Estados Unidos, aún sigo en ese período de adaptación, a la liga y al club. Siento que tomé la decisión correcta al venir a Europa, a un club como Boavista, que me ha recibido muy bien, me están ayudando a crecer y me siento muy feliz de servirles también”, indicó.

El catracho especificó las diferencias entre el fútbol del Viejo Continente y la MLS. “Aquí el estilo de juego es distinto, es más fuerte, más rápido y con menos espacio para operar. Los equipos generalmente se forman en un bloque mucho más difícil de sobrepasar, pero he crecido mucho como jugador. Siempre he sido un futbolista muy rápido, pero ahora hemos incorporado otros elementos a mi estilo de juego, ya que ahora he tenido que hacerlo de nueve; busco ser un jugador más completo, ya sea que me ubique por la banda o como centrodelantero”, explicó.

Alberth Elis celebrando su gol contra el Belenenses.

Agrega que el equipo emelesero lo preparó muy bien para jugar en Europa. “Los años que estuve en Houston me permitieron crecer como futbolista, desde que llegue a los 20 años, crecí en cada una de las cuatro temporadas que estuve allí, los partidos me permitieron mejorar y con ellos tuve mucha participación, me prepararon para dar el salto a Europa y ahora aquí estamos aprendiendo en una nueva liga, tratando de tomar lo que se me presente en cada juego e incorporando elementos al arsenal”.

Ahora Elis juega más suelto y con mucha movilidad en el frente de ataque. “El profesor me pide que me mantenga en constante movimiento, sabe que tengo mucha velocidad, la cual puedo aprovechar moviéndome a los espacios libres en toda la zona de ataque, entonces al contar con esa facilidad me muevo a diferentes áreas donde puedo hacerle daño al rival, son cosas en las que estoy mejorando y he aprendido mucho a moverme tanto dentro como afuera del área”.

SOBRE BENGUCHÉ

Quien no la pasa del todo bien en el Boavista es el otro hondureño Jorge Benguché, y Elis busca siempre darle ánimos a su compatriota. ¿Cómo se le puede motivar para que pueda alcanzar el éxito con el club? le preguntamos a Elis.

“El vive un momento bien difícil, creo que tiene mucha calidad y es muy capaz, lo ha demostrado aquí, lo hace muy bien durante los entrenamientos y cuando le ha tocado jugar no ha decepcionado, conversamos a menudo y le pido que no dude de su capacidad, que siga trabajando, que es su primer año fuera de Honduras y la adaptación viniendo desde Honduras es mucho más complicada, para mí él tiene mucho que dar aquí en Europa”, dice Elis.

“Benguche siempre ha estado allí, es un sustituto habitual en todos los juegos, ha disputado algunos partidos de titular y lo ha hecho bien, lastimosamente solo pueden entrar 11 jugadores titulares, pero él se mantiene vigente, solo debe tener paciencia, trabajar, seguir creciendo y esperar el momento en el que se le presente la oportunidad. Le va a tocar jugar y va a aprovechar esos minutos”, añadió.

SELECCIÓN

El exjugador del Houston Dynamo también se ha consolidado en la Selección de Honduras, y dio su opinión sobre los dos últimos amistosos en la gira europea contra Bielorrusia y Grecia.

El goleador hondureño fue elegido como el MVP del partido frente al Belenenses.

“Se mostró un gran nivel, pese a que para el primer partido solo tuvimos un día de entrenamiento, los que venían de Honduras y Estados Unidos, tuvieron viajes bastante largos, aun así, ante Bielorrusia se vio un gran nivel, estamos creciendo y jugando muy bien. Ante Grecia se dieron ciertos cambios tácticos, el profesor Coito deseaba ver cómo nos parábamos con línea de a tres, viendo la posibilidad de usar esa formación en el futuro, estamos creciendo, se ve un gran nivel, un grupo más compacto y tenemos un mejor plantel que en la eliminatoria pasada”, señala.

LA SUB-23

Alberth Elis también se refirió a la reciente clasificación de la Sub-23 de Honduras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y espera que algunos de esos futbolistas esten en un futuro en el equipo mayor nacional.

“Mostraron un gran nivel, tuve la oportunidad de jugar con algunos de ellos anteriormente, sabía que poseen una gran capacidad y que podían lograr el objetivo, lo hicieron muy bien, lograron el primer objetivo que era clasificar a Tokio y de mi parte les felicito, espero que sigan de esta manera, pronto viene la eliminatoria y vamos a ocupar de todos ellos al 100%, si es que son convocados a la selección adulta”.

Honduras puede contar con jugadores mayores de 23 años en las Olimpiadas y uno de ellos puede ser Alberth Elis, quien ha tenido grandes actuaciones en unos Juegos Olímpicos.

“Esa pregunta no la podría responder, ahora mismo hay muchos temas por resolver en mi carrera, ahora estoy luchando para no descender en Portugal, mi concentración total está puesta en no perder la categoría, no estoy pensando en lo que viene, una vez que termine el torneo analizaremos todo, pero lo verdaderamente importante es felicitar a los muchachos que clasificaron, ellos se lo ganaron y no deberíamos de quitarles los reflectores a los protagonistas, la hazaña la lograron ellos”, cerró.