Entrenador de Haití acusa a Honduras de no “hacer valer el Fair Play”

Guadalajara, México.

Haití protagonizó un momento insólito en su partido debut del Preolímpico Sub-23 contra Honduras en el estadio Jalisco de Guadalajara, donde la selección caribeña se presentó de inicio al juego sin portero y solo con 10 futbolistas.

Esta situación se debió a que 10 jugadores haitianos estaban esperando el resultado de las pruebas de coronavirus y llegada la hora del encuentro todavía no habían recibido el documento. Por ello, empezaron el choque con 10 y el defensa Odilon Jerome se tuvo que poner de portero.

En el minuto 22, Haití ya pudo tener a los 11 titulares en el campo con el ingreso del guardameta Alan Jerome luego de recibir que su examen dio negativo y así ya pudo jugar. Pero el marcador ya estaba 2-0 a favor de los catrachos. Un suceso increíble por el que le han llovido críticas a la Concacaf.

PALABRAS DEL DT HAITIANO

La selección de Haití saltó con 10 jugadores al campo para enfrentar a Honduras.

Webens Prinsimé, seleccionador de los haitianos, habló tras el partido y acusó a la mala planeación y a la organización de la Concacaf de todo lo que pasaron antes de enfrentarse a Honduras.

Prinsimé acusó que no hubo Fair Play de parte de Honduras. “Hemos intentado poder llegar a buena hora y cumplir con las exigencias y pudieron hacer valer el Fair Play, antes de venir teníamos cuatro pruebas, no es cuestión de buscar culpables pero nos hubiese gustado estar 11 contra 11, cuando estuvimos así ya no hubo diferencia” , dijo el estratega en conferencia de prensa.

El entrenador confesó que los problemas que tuvieron que pasar para poder jugar se debió a una falta de planeación por parte de la organización, pues batallaron para que les dieran las visas para viajar a México.

El defensa Odilon Jerome, con el número 3 en la calzoneta, se puso la camiseta con el 20, la de portero.

“Tuvimos muchas dificultades para llegar, con la situación del covid nos costó viajar. La embajada tardó en facilitar las visas y no hay vuelos directos y esto nos complicó todo y nuestro último grupo llegó en la madrugada y a las 7 de la mañana hicimos los test en el laboratorio y dos horas después supimos que no iban a llegar los resultados”, aseveró.

“Preguntamos si podíamos pagar pero nos dijeron que no y por eso empezamos con 10 hombres y teníamos una expectativa grande con este partido”.