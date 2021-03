Pedro Troglio reconoce ofertas para dirigir al Saprissa de Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras

Pedro Troglio, entrenador argentino del Olimpia, reconoció que en su momento se dieron pláticas para llegar al banquillo del histórico club Saprissa de la primera división de Costa Rica.

El nombre del estratega del cuadro albo comenzó a sonar desde hace unos meses atrás tras la destitución de Walter Centeno.

Por hoy que en esta ocasión en una entrevista a ESPN Costa Rica, Troglio reconoció que lo contactaron pero a su vez señaló que no fue llamado directa del presidente del conjunto tico.

"Me han llamado, nunca ha sido tan firme, yo pienso que cuando es algo muy en firme te tiene que llamar el presidente, cuando te llaman representantes o gente de ese nivel yo no le doy importancia porque cuando un dirigente te quiere, te llama el presidente", indicó de manera contundente.

Y añadió: "Esta última vez que se hablaba de lo del Saprissa a mí nunca me llamó el presidente de la institución para decirme que había un acercamiento, quizá fue que algún representante tira tu nombre".

El bicampeón en la Liga Nacional de Honduras no ocultó la alegría de que sea tomado en cuenta por el Saprissa y dejó abierta la posibilidad de llegar al banquillo del club costarricense.

"Sí, nunca le cierro las puertas a nadie, dirigir equipos grandes en cualquier parte del mundo, para uno es de gran satisfacción, estoy muy cómodo acá, pero no se sabe cuánto dura, no elijo, simplemente dirijo y no le cierro las puertas a nadie".

Cabe señalar que el contrato de Troglio con Olimpia expira al final del presente Clausura 2021 y en el club merengue han señalado el deseo de una renovación.