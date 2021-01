Troglio sobre la hora de la vuelta: “Es incómodo, pero no tenemos problemas de jugar a las 11.00 am o a las 2.00 pm”

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio llegó satisfecho a la conferencia de prensa después de vencer (2-0) al Marathón en el partido de ida de la finalísima del Torneo Apertura 2020-2021. El entrenador del Olimpia también mostró su molestia por el horario del juego de vuelta, así como del gol que le anularon en el estadio Nacional.

El técnico merengue empezó haciendo sus valoraciones del importante triunfo. “Un partido difícil como sabíamos que podía ser, sacamos una diferencia de dos goles y resta ahora todavía 90 minutos, falta bastante, es simplemente un avance, vamos a un campo difícil, un horario difícil, con temperatura difícil, así que todavía no hay nada ganado, más que un primer tiempo, hay que esperar lo que venga”.

Y agregó: “El equipo tuvo un primer tiempo parejo, busqué ser más ofensivo y terminé siendo más ofensivo porque recuperé el medio campo en el segundo tiempo, en el primero optamos por poner un jugador de más manejo de pelota porque sabíamos que nos iban a esperar con mucha gente atrás, pero perdimos la mitad de la cancha y en el segundo tiempo con el ingreso del Patón (Mejía) volvimos a recuperar la pelota rápido y encontrábamos desarticulada la defensa rival y ahí pudimos generar las situaciones de gol y gracias a Dios ganamos 2-0”.

EL GOL ANULADO

Troglio se refirió al gol de Jonathan Paz que fue invalidado por Said Martínez después de haber sido concedido. Fue el línea uno Christian Ramírez quien avisó al árbitro central para que anulara el tanto.

“Tuvimos un gol anulado, había sido convalidado, pero trajeron el VAR y desde arriba avisaron, está bien anulado, pero ya estaba convalidado el gol, por eso era un poco el enojo, pero ya está, el 2-0 es un resultado de no despreciarlo”, dijo.

HORARIO DE LA VUELTA

El partido del domingo en el estadio Yankel Rosenthal se disputará a las 11.00 de la mañana, un horario poco inusual para una gran final del fútbol hondureño. ¿Qué opina Troglio al respecto?

“Me parece que es una diferencia normal, ahora nos toca ir de visitante, es un horario incómodo, pero ya está. El problema había sido que se había decidido jugar un partido antes que jugáramos el primero, de ahí me parece que se tenía que no haber aceptado el primer día cuando querían jugar sábado cuando no habíamos decidido quien iba a llegar a la final. Yo escuché decir que nadíe se quejó y cómo nos vamos a quejar si no sabíamos quien iba a clasificar, si Motagua o nosotros”, declaró.

“El horario es incómodo para los dos equipos, hay que levantarse a las 6.00 de la mañana, 6.30, hay que comer un desayuno fuerte, es difícil, un horario incómodo para jugar partidos de fútbol, pero vuelvo a repetir, todavía está todo abierto, sacamos una ventaja y ahora vamos a un campo difícil, un equipo muy duro como Marathón, es terrible, pero me voy satisfecho con lo que están haciendo mis jugadores, venimos jugando cada tres días hace dos meses y hoy otra vez han estado a la altura de las circustancias, como les pedí la última semana, es el útlimo esfuerzo, ojalá que podamos llegar al útlimo esfuerzo que culmina el día miércoles en Costa Rica de la mejor manera posible”, comentó en referencia al duelo contra Liga Deportiva Alajuelense en semifinales de la Liga Concacaf.

Pedro Troglio dando indicaciones a sus jugadores en un momento del partido.

'CHAMA' CÓRDOVA Y EDDIE HERNÁNDEZ

En la rueda de prensa, Troglio fue preguntado por Samuel 'Chama' Córdova, quien ingresó de cambio en el inicio del segundo tiempo y en la primera acción que participó asistió a Eddie Hernández para marcar el 1-0.

“Ha tenido una evolución enorme. Cuando llegó a la pretemporada no soportaba. Cuando arrancamos tenía a (Ever) Alvarado y (Javier) Portillo y él en las prácticas de fútbol se quedaba afuera, nunca hizo mala cara, nunca me dijo nada, siguió trabajando, es muy querido en el plantel y ahora es alguien importante que está haciendo grandes actuaciones. Él no se expone en público y que me insulta en la mesa familiar, luego trabaja… yo con estos jugadores voy a la guerra”.

Sobre uno de los goleadores de la noche, Eddie, dijo: “Es un jugador de selección. En Olimpia es importante que siempre tengamos flores y nos digan cosas lindas. Veníamos de hacer un papel en Concacaf y cuando perdimos yo era el peor y se pensó que el ciclo estaba terminado. Hay que estar tranquilos, acá Jerry Bengtson se recuperó y está impecable y está bueno que le pasara a muchos. Nosotros sabemos que somos parte de un equipo importante y hay que ganar todos los partidos, pero a muchos les gusta que a Olimpia le vaya mal. Yo estoy bien con los delanteros, con Eddie feliz, igual con Arboleda que entra de cambio y no dice nada”.

Por último, insistió en el horario del encuentro de vuelta y dejó claro una cosa. “Hoy veníamos de jugar cada tres días y en una final como Motagua y en condiciones bárbaras. Pablo Martínez (preparador físico) ha hecho un buen trabajo. No tenemos problemas de jugar a las 11.00 de la mañana o a las 2.00 de la tarde, si más bien va a llover y vendrá bien. Vamos a una cancha difícil y este Marathón a mí me encanta, tiene jugadores rápidos, figuras, tipos que manejan bien la pelota, con excelente arquero, ha ganado y nos hizo parecer terribles en el Yankel. Nos pusieron a jugar a las 11.00 de la mañana y ojalá podamos salir campeones. Porque al terminar tenemos que subirnos a un avión para ir a Costa Rica y va a querer la afición que ganemos allá también”.