Explota Zinedine Zidane: 'No merezco este trato'

Madrid, España.

En conferencia de prensa hoy, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se enfadó ante los cuestionamientos de la prensa deportiva madrileña y pidió 'respeto'. Además, el francés le recordó a la prensa que ellos ganaron la última liga y que dejarán 'el máximo esfuerzo' por pelear la actual, en la que caminan detrás del líder Atlético de Madrid, a 10 puntos y con un partido más.

El Real Madrid atraviesa una sombría actualidad de resultados y rendimiento; los 'Blancos' acumulan varios partidos perdiendo valiosos puntos que lo tienen, incluso, por debajo del Barcelona en la lucha por el título de LaLiga. Emplazados en la tercera posición, con 40 puntos, los de 'Zizou' se aferran a una recaída del Atlético de Madrid.

Los de Simeone podrían alejarse a 13 puntos si consiguen la victoria en su partido pendiente.

"Me reivindico con mis jugadores para que nos dejen trabajar. Tenemos el derecho de pelear, al menos este año.Es verdad que el próximo año hay que cambiar, pero este año dejarnos pelear a esta plantilla que ganó la liga el año pasado, no hace diez. Un poco de respeto. Decirme a la cara que hay que cambiar el entrenador, pero no solo por detrás", dijo Zidane con tono de enfado.

El entrenador apagó los rumores de su posible dimisión al banquillo 'Merengue' por sentirse 'responsable' de la actualidad del club. Incluso, dejó entrever que la institución, presidida por Florentino Pérez, hará cambios profundos al final de la campaña.

"Para vosotros, un día estoy fuera, al siguiente un poco dentro, si empatamos o perdemos fuera. Es la realidad y la acepto. Me enfado para deciros que hacéis vuestro trabajo y dentro lo intentamos, dar la cara, pelear y trabajar", dijo.

Zidane ha ganado 11 títulos como entrenador del Real Madrid: 2 ligas de España, 3 Champions League y 2 Mundiales de Clubes engalanan el palmarés del francés.