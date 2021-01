Pedro Troglio sobre Alajuelense: "Será un partido con dos de los mejores equipos del momento"

San José, Costa Rica

Tras conseguir el bicampeonato en el fútbol hondureño, el argentino Pedro Troglio espera que Olimpia pueda superar al Alajuelense y así lograr el pase a la final de la Liga Concacaf.

El choque entre el campeón de Costa Rica y el Bicampeón de Honduras se estará disputando a duelo directo el miércoles a partir de las 9:15pm, por lo que en el cuadro albo hay optimismo de seguir cosechando triunfos.

Mediante rueda de prensa, Pedro Troglio destacó el buen momento del Alajuelense, pero dejó claro que buscará con el cuadro olimpista pasar a la final.

"Llegamos los dos campeones, pero en distintas situaciones: nosotros con una actividad muy seguida de partidos cada tres días y ellos con un parón en el medio de pretemporada e inicio de torneo con dos fechas", comenzó diciendo.

Y añadió: Claramente que lo que vimos hasta el último partido con el Real Estelí, hoy faltan dos o tres jugadores de ese equipo, está Vanegas que no puede jugar y no vamos encontrar al mismo rival, pero si descansado y en su casa. Será complicado".

Las declaraciones de Pedro Troglio

Posibles cambios

"En mi equipo no espero nada distinto porque sé con lo que me voy a encontrar, sé que hay algo que tiene este equipo y es que no negocia nunca, es al esfuerzo. Una vez que uno consigue el campeonato, la preparación mental y anímica es más importante."

"Hemos venido a Costa Rica más tranquilos espiritualmente que si no hubiéramos salido campeón, esto te da más ánimo para el partido de mañana y sin sentir el cansancio."

Alajuelense

"Será un partido con dos de los mejores equipos del momento y claramente que cuando se juntan dos clubes así, la ilusión de ver un buen espectáculo esta garantizado. Ya después iremos viendo cómo se da el partido en volumen de juego de uno y otro."

Alexander López

"Lo conocemos, sabemos de su capacidad, no jugó el fin de semana y a lo mejor descansó para llegar mejor al igual que otros de sus compañeros, pero cuando juega él, Alajuelense lo hace de una manera y cuando no, el equipo pasa más su juego por los costados. Cuando tenés a alguien como Alex, es más factible que la pelota pase más por los pies de él.

Opciones de ganar la Liga Concacaf

"Me encantaría, claro que se puede salir campeón, bicampeón del campeonato hondureño y me gustaría llegar a la final y ganarla. Estuvimos tan cerca que se nos escapó el campeonato pasado con el Saprissa, cuando el partido estaba terminando y recibimos dos goles en los últimos dos minutos.Claramente que es una espina que uno tiene".