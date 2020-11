Sorpresa: Ramón "Primitivo" Maradiaga renuncia como entrenador del Vida

La Ceiba, Honduras

Sorpresa. Ramón Enrique “Primitivo” Maradiaga puso su renuncia como director técnico del club Vida de la La Ceiba en la previa del duelo que sostendrán este sábado frente al Real España a partir de las 5:15pm.

Pese al excelente Torneo Apertura 2020 ya que los cocoteros marchan líderes del Grupo de la Zona Norte con 17 puntos, el experimentado estratega reveló que decidió hacerse a un costado debido a problemas con uno de los directivos del equipo ceibeño.

"En Tegucigalpa se tuvo una reunión previa al juego (contra Motagua) pensando que todo podía cambiar, pero lamentablemente hay que tomar decisiones y ayer en la tarde la gota se rebalsó. Al final decidí hacerme a un lado y que el equipo continúe con la gente que quede al mando y que tome las decisiones que mejor le corresponda", confesó Primitivo en declaraciones al programa lo Último en Deportes de Radio San Pedro.

Ramón Maradia expresó que se comunicó con Luis Cruz, presidente del Vida, pero finalmente no llegaron a un acuerdo por lo que su renuncia es irrevocable.

"El martes hubo un inconveniente, yo le hablé inmediatamente a Luis (presidente del Vida) para decidir todo y solo hubo mensaje donde me decía que me hablaría en 30 minutos y no fue así y ayer volvió a pasar otra situación, entonces es mejor hacerse a un lado. Siempre manifesté que si no tengo tranquilidad es mejor dejar el camino", indicó.

Razones de su renuncia y su reemplazo

"Primitivo" no quiso dar el nombre, pero reveló que ha sido con una persona con la que tuvo diferencias en la parte directiva de los cocoteros.

"Fue en un chat con la persona con la que yo he tenido inconvenientes y decidí no seguir, creo que fue como a las seis de la tarde del viernes y a partir de ese momento que después hubo una reunión entre Luis y el cuerpo técnico y la gente está al frente de la parte administrativa", puntualizó.

Y añadió: "Solo es una persona afectó el desarrollo de mi trabajo, pero bueno es algo irrelevante y no hay más que decir y cerrar este episodio"

Ramón Maradiaga será reemplazado por Nerlin Membreño, quien se ha desempeñado como su asistente técnico.

"Está todo claro ayer se reunieron con ciertos jugadores para comunicarle que queda Nerlyn (Membreño) al frente del equipo y pues ya es algo que no tiene vuelta atrás. Es mejor cada quien en su rumbo porque yo prefiero la tranquilidad en mi trabajo", dijo.