Diego Vázquez y la indirecta al Olimpia: "Nadie está diciendo nada de lo que pasó en Danlí"

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vázquez muestra serenidad y mucha experiencia en este momento cumbre de la temporada, el Motagua es el líder del grupo B con 14 puntos y clasificó a los octavos de final de la Liga Concacaf, donde lo espera el Alianza salvadoreño.

El domingo igualaron 1-1 frente a Marathón en un “clásico de las emes” desarrollado en el estadio Nacional, y el técnico argentino cuestionó el trabajo arbitral encabezado por David Cruz.

“Fue falta de definición, nosotros siempre dominamos el partido, ellos llegaron una vez y nos hicieron un gol. También es un mérito porque tuvieron contundencia. Ya en el segundo tiempo tuvimos como cuatro o cinco llegadas y no la pudimos meter. Posterior se jugó muy poco, parecía que estábamos de visitante, jugando en el Yankel y con gente, el árbitro todo cobraba para Marathón”, expresó el ganador de cinco títulos con los azules.

Indirecta al Olimpia

Diego se alejó de la polémica arbitral, donde reclamó un sector que Kevin López recibió dos amarillas y no fue expulsado, cuando en realidad solo fue una; la otra tarjeta la recibió Matías Galvaliz, e incluso el árbitro David Cruz en su acta se equivocó al no insertar al argentino.

“Yo veo cuatro jugadores ahí (en la jugada) y es tarea de los árbitros, bueno, si me parece que en este caso la Comisión... bueno, no quiero decir algo porque ahí me castigan. Pero hay que ver que dicen mucho de este partido, pero nadie está diciendo nada de lo que pasó en Danlí (Olimpia ganó 3-2 a Real de Minas, hubo dos penales a favor del León)”.

Olimpia venció 3-1 al Real de Minas el pasado sábado con dos penales en duelo de la jornada 7.

Muchos juegos

El Ciclón Azul visita mañana a Real Sociedad a las 3:00 pm por la jornada 8 del torneo Apertura.

“La últimas veces que hemos ido lo hemos hecho muy bien. Llegamos muy bien”, sostuvo el estratega, que está al frente de Motagua desde 2014.

No conocen la derrota en seis partidos: “No es algo que nosotros nos detengamos a pensar”.

El Dt de los azules lamentó la seguidilla de juegos, recordando que ellos enfrentaron a mitad de la semana anterior al Comunicaciones y no se desarrolló la fecha 6 del Apertura.

“No jugó nadie, solo Motagua. Había un reglamento y no lo respetaron. Como siempre otra vez cambian partidos, localía, hay de todo; pero sabemos que nos tenemos que imponer a todo eso para seguir creciendo. Hay cosas que no son lógicas, algunos lo dicen. Para otra parte, los periodistas se quedan callados, y eso no puede ser, son las reglas del juego y ya las conocemos de antemano. Las reglas que se saltan del juego”.

Y recordó: “Terminamos muy bien (el torneo anterior) y no nos reconocieron nada, en el torneo internacional fuimos terceros sin merecerlo. Tenemos que luchar contra todo eso, este tipo de cosas nos fortalecen para seguir peleando con más ganas ante la mayoría de las injusticias en contra de Motagua”.

Motagua marcha invicto en el Apertura 2020 y jugará en octavos de final de la Liga Concacaf ante el Alianza de El Salvador.

La tanda de penales

Motagua eliminó a Comunicaciones con marcador de 15 a 14 en penales luego del empate 2-2 en 90 minutos por la ronda preliminar de la Liga Concacaf.

Se ejecutaron 18 tandas, con un total de 26 penales. “Me tuve que tomar la presión luego (risas). Incluso hay gente que quizá no ve fútbol y que escuchó que hasta por ahí yo pateé un penal (risas).