¡El portero más caro del mundo! El terrible error de Kepa en el Chelsea - Liverpool

Londres, Inglaterra

El portero español Kepa Arrizabalaga cometió uno de los errores más increíbles de los últimos años que se han visto en la Premier League en el duelo entre Chelsea vs Liverpool correspondiente a la jornada 2.

Transcurría el minuto 53 con el 0.-1 a favor de los reds, cuando el cancerbero de los blues le regaló el segundo tanto al vigente campeón del fútbol inglés.

Kepa con excesiva confianza quiso salir jugando y tras querer darle el pase a uno de sus compañeros, le terminó cediendo la pelota al delantero Sadio Mané que aprovechó inmediatamente para mandar el balón al fondo de las redes.

El error del portero indignó a los aficionados del Chelsea y se ha viralizado en las redes sociales. Cabe señalar que Kepa se convirtió hace unas temporadas atrás en el portero más caro de la historia luego de que el club inglés pagó 80 millones de euros por sus servicios.

Kepa Arrizabalaga. The worst goalkeeper I have ever seen play for Chelsea. Bar none.



Édouard Mendy. Save us. pic.twitter.com/gIffBVdkqQ