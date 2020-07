Mateo Yibrín señaló a Motagua y Marathón de querer dar un boicot a la Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

El inicio del Torneo Apertura 2020/2021 aún se desconoce, pero la Liga Nacional, Fenafuth y Gobierno trabajan para dar luz verde a la reactivación del fútbol nacional y las voces de los directivos están a la orden del día.

El presidente vitalicio del Real España, Mateo Yibrín, alzó la voz y fue directo en su mensaje.

“Motagua y Marathón son los dos clubes que andan con intenciones de quebrarse al presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, no tengo pruebas contundentes, pero esos son los rumores que se corren en los pasillos, se lo quieren volar”, destacó Mateo Yibrín.

Y su polémica reacción no se quedó corta. “Están liderando un movimiento para sacarlo, los otros clubes son solo bulto, en el fútbol también existe la política y le quieren dar golpe de estado a la Liga Nacional”.

Yibrín apuntó que a los equipos no les gusta el manejo de la Liga Nacional de Honduras y espera que lleguen a un acuerdo para que todo vuelva a la normalidad. Cabe resaltar que a mediados de marzo se suspendió el torneo Clausura y desde entonces no se juega profesionalmente en territorio catracho.

“Estos dos equipos quieren sacar a Guzmán porque no les gusta cómo está haciendo las cosas, el fútbol mundial atraviesa una crisis y lo más recomendable es buscar acuerdos que favorezcan a todos”.

En el programa Minuto 90, el exmandamás del equipo aurinegro resaltó que será fiel a su estilo controversial.

“Es que soy muy franco, por eso a veces me meto en problemas, pero esas son las voces que se corren, la verdad que no sabemos exactamente cuál será el destino del fútbol hondureño con esas cosas que están pasando. Imagínese usted; primero esto de la pandemia, luego la falta de dinero de los clubes, y ahora esto que pretenden hacer estos dos clubes de destronar a Wilfredo Guzmán, porque al parecer no están de acuerdo con la forma cómo está manejando la Liga Nacional”.