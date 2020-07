Roger Rojas y su roce con Jorge Luis Pinto: “Se molestó y nunca me llamó”

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero hondureño que milita en el Deportes Tolima colombiano, Roger Rojas, detalló el momento doloroso que lo marcó en la Selección de Honduras, cuando el entrenador Jorge Luis Pinto lo marginó por completo.

El 'Ro-Ro' contó en declaraciones a Deportes TNH que no tuvo ninguna culpa y fue una decisión del Necaxa, su exequipo en 2015. “Cuando yo estaba en el Necaxa, el profesor Pinto me convocó para un partido y el club no me quiso mandar porque tenía una lesión. El profesor me mandó a decir que nunca más me iba a llamar, y el hombre lo cumplió. No me volvió a llamar”, afirmó con nostalgia el atacante de 30 años.

Incluso, el exdelantero del Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense llamó al actual entrenador de Emiratos árabes Unidos para aclararle todo.

“Yo le dije: ‘Profe, tengo un problema en el talón; además, hay una final de ascenso’, que de hecho el equipo me estaba cuidando porque me querían poner de titular. Hasta anoté en esa final, valió la pena el cuido, pero el profesor Pinto se molestó y nunca, nunca me llamó”.

Roger Rojas espera rendir en el Deportes Tolima.

Rojas es uno de los futbolistas hondureños que abiertamente afirmaron que tuvieron algún tipo de roce o incomodidad con los métodos de Pinto, anteriormente lo expresaron Carlo Costly y Luis Garrido.

Ahora, bajo el mando del entrenador uruguayo Fabián Coito, desea tener una nueva oportunidad con la Bicolor en el camino rumbo a Catar 2022.

“Me estoy jugando el último cartucho, que es Catar 2022. Ojalá pueda hacer un buen torneo aquí en Colombia para poder estar en la Selección y ganarme un cupo definitivo, ya que yo estoy un partido, pasan dos años o tres años y me vuelven a llamar. No crea, para uno de jugador es difícil cuando no le dan continuidad. Tengo que ganarme esa continuidad en la Selección”, enfatizó el atacante.

Espera rendir en el nuevo torneo colombiano. “Me quedan seis meses de contrato y mi objetivo ahora es hacer un buen semestre, tratar de hacer las cosas bien porque mi hija va a nacer aquí en Colombia. Quisiera seguir más tiempo aquí, ya sea en Deportes Tolima o buscar un club aquí mismo en Colombia, porque estarse moviendo ya con hijos es difícil”, citó a Deportes TNH.