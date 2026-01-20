Jorge Cálix se compromete con Olancho durante entrega de credenciales en el CNE

Tegucigalpa, Honduras.

En declaraciones a medios de comunicación, Cálix agradeció a la población olanchana por el respaldo recibido en el proceso político reciente.

El diputado liberal Jorge Cálix expresó su compromiso con el departamento de Olancho, luego de haber sido inscrito oficialmente como diputado propietario por esa región.

La entrega de credenciales a los 298 alcaldes electos de Honduras se realiza este martes en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, como parte del proceso previo a la toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales, programada para el domingo 25 de enero.

“Antes que nada debo decir que estoy agradecido con Dios por sobre todas las cosas. Y agradecido con todo el pueblo de Olancho, a quienes les dijimos claramente votar por Samuel y votar por Jorge Cálix, y lo recibieron”, manifestó el legislador durante la entrevista.

Cálix afirmó que, tras la renuncia del diputado Samuel García, hoy asume la representación del departamento y se comprometió a trabajar de forma constante por el desarrollo de la zona. “Hoy soy diputado por el departamento de Olancho y me comprometo a trabajar día y noche por su bienestar, por su desarrollo y para garantizar la unidad del Partido Liberal de Honduras”, aseguró.

El parlamentario también se refirió a los cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de su inscripción, señalando que no considera necesario dar explicaciones a quienes, según dijo, "actúan por intereses políticos".



“El que es tu amigo no necesita explicaciones; el que es tu adversario, aunque se las des, no las cree”, expresó.

En ese contexto, Cálix lanzó fuertes críticas contra el consejero Marlon Ochoa, a quien acusó de obstaculizar el proceso electoral desde el CNE.



El diputado anunció que promoverá un juicio político en su contra, al considerar que no merece el cargo que ostenta. “Obstaculizó el proceso electoral y agredió a consejeras que intentaron hacer su trabajo”, afirmó.

Estas declaraciones se producen en medio de los movimientos internos que se desarrollan en el Congreso Nacional previo al inicio del nuevo período legislativo.



El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) resolvió el lunes 19 de enero autorizar la inscripción de Jorge Cálix como diputado propietario por Olancho, tras la renuncia de Samuel García.

Según el pronunciamiento del CCEPL, la designación se realizó conforme al artículo 309 de la Ley Electoral de Honduras, que regula la sustitución de diputados en casos de renuncia, inhabilitación o fallecimiento. El órgano partidario certificó además que Cálix cumple con los requisitos legales de representación, incluidos los relativos a la vecindad, establecidos en el artículo 61 del Código Civil.

El CCEPL también aclaró que, aunque Jorge Cálix participó en las elecciones primarias de 2025 como aspirante presidencial por el movimiento “Juntos por el Cambio”, este antecedente no constituye un impedimento legal para asumir una diputación mediante el mecanismo de sustitución.