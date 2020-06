Video: Real España anuncia el regreso de Mario Martínez

San Pedro Sula, Honduras

El Real España hizo oficial al mediodía de este miércoles el regreso del mediocampista Mario Martínez, quien llega luego de un año de vestir la camiseta del Marathón.

Mediante sus redes sociales, el club aurinegro publicó un video en el que aparecen varios goles del volante catracho y titularon: “La historia continúa”.

Cabe señalar que horas antes, Mario Martínez había anunciado su adiós del Marathón luego de un año con los verdes en donde tuvo una aceptable participación.

"Agradecimiento es la palabra que me inculcaron desde mi primera escuela de la vida, en casa, siendo esa la palabra que describe mejor el sentimiento que me embarga al decirle adiós a una institución que creyó en mí y me permitió aportar mi granito de arena durante dos temporadas", notificó el volante.



Y añadió: "Orgulloso de haber vestido estos colores y lleno de gratitud con los directivos de Marathón y su noble afición. Fue un año de mucha enseñanza y de grandes momentos. Nos encontraremos en el camino, gracias por todo, muchos éxitos y que Dios los guíe los guarde siempre".