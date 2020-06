Mario Martínez se despide del Marathón con emotivas palabras

San Pedro Sula, Honduras

El mediocampista hondureño Mario Roberto Martínez anunció este miércoles su adiós del Club Deportivo Marathón tras un año de vestir la camiseta del club verdolaga.

Luego de que finalizó su contrato con los verdes, finalmente el volante catracho de 30 años de edad no pudo llegar a un acuerdo económico para seguir con el equipo verdolaga por lo que se convierte en la segunda baja confirmada del club sampedrano ya que el martes se informó que Carlos Discua no seguirá en la institución.

Erika Cabrera, esposa de Mario Martínez, publicó en su cuenta oficial de Instagram la despedida del futbolista y tuvo muestras de agradecimiento para los aficionados del Marathón que respaldaron al jugador durante un año.

"Agradecimiento es la palabra que me inculcaron desde mi primera escuela de la vida, en casa, siendo esa la palabra que describe mejor el sentimiento que me embarga al decirle adiós a una institución que creyó en mí y me permitió aportar mi granito de arena durante dos temporadas", notificó el volante.

Y añadió: "Orgulloso de haber vestido estos colores y lleno de gratitud con los directivos de Marathón y su noble afición. Fue un año de mucha enseñanza y de grandes momentos. Nos encontraremos en el camino, gracias por todo, muchos éxitos y que Dios los guíe los guarde siempre".

A la espera que se haga oficial, todo indica que Mario Martínez estará regresando al Real España, el club de sus amores.