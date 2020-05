Dardos de Vargas a Diego Vázquez: "Los que pierden muchas finales no están considerados para dirigir a varios equipos"

San Pedro Sula, Honduras.

Fiel a su estilo, el entrenador Héctor Vargas le respondió al estratega argentino Diego Vázquez luego de que el estratega del Motagua en conversación con Diario LA PRENSA dijo que se sumaba el torneo Clausura que se dio por terminado.

Sobre el tema, el estratega del Marathón en entrevista con el diario líder de Honduras le dejó varios dardos al timonel de los azules.

“Él quiere sumarse ese título, este que se anuló, porque en definitiva quedó nulo, el problema es que de Diego Vázquez nunca ganó una Copa Presidente, yo tengo una súper Copa y el también, así que estamos bastante parejos, la diferencia está en la parte económica”.

Y agregó: “Yo quiero saber qué le hizo ganar en la parte económica Diego a Motagua en los seis años que tiene con el club porque hay una cosa que él dice, yo he jugado 12 finales, yo que tuve a Bilardo que decía: el que sale subcampeón es el gran perdedor, los que pierden muchas finales no están considerados para dirigir a varios equipos. Yo gané siete veces las vueltas regulares, gané cuatro finales con los equipos denominados grandes” .

El DT del Marathón manifestó que a él le hubiera dado vergüenza celebrar un campeonato en plena crisis.

“No, yo sinceramente no me hubiera sumado ese título. Yo por eso lo dije en una ocasión que no podemos traficar con la sangre, ellos jugaron una final con muertos en el estadio. Nosotros no podemos celebrar cuando hay fallecidos ahora por la pandemia. Me hubiera dado vergüenza celebrar un título en esta situación”.

Por otra parte, Vargas cuestionó el trabajo arbitral de los últimos años y señaló que el Motagua se ha visto beneficiado.

"Cuando estábamos los dos con plantel parecido, con Olimpia le metí dos veces 4-1 y 3-1, nunca me ganó por más de un gol por diferencia. Diego tiene mejor prensa que yo, en Motagua tiene unan estructura", dijo.

Y añadió: "Murra fue presidente de los árbitros por dos años, era jefe de Rebollar y es cuñado de la familia Atala.Tantos fallos arbitrales, las veces que expulsan al Olimpia cuando estaba Manolo Keosseián, son cosas raras que Diego no dice".

Vargas siguió dejando varios dardos: "De hecho un periodista amigo una vez ciritcaba al Motagua y le dijeron que le iban a quitar el patrocinio, el jefe le dijo que dejará de hablar mal. Otra cosa que me llamó la atención, último control antidoping fue cuando Olimpia le ganó una final a la Real Sociedad. Por salud de futbolistas y hasta de cuerpo técnico viene bien un control antidopong, hace cuatro años no hay nada de eso en el país. Esas cosas nadie las comenta".