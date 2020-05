Diego Vázquez se suma título y señala que ya alcanzó los seis del "Zorro" Padilla

Tegucigalpa, Honduras

El técnico de Motagua, Diego Vázquez, pasa la cuarentena del Covid-19 leyendo libros y jugando póker en línea. El entrenador argentino sigue cuestionando la decisión de la Liga de no declarar campeón a su equipo, que estaba líder con 27 puntos antes de la suspensión del campeonato.

Vázquez conversó con Diario LA PRENSA y, fiel a su estilo, se refirió a temas como su rivalidad con Héctor Vargas, la Selección de Honduras y su amor por las águilas.

Además, señaló que se suma el título del campeonato que fue cancelado por lo que expresa que llegó a seis campeonato con los azules llegando a igualar a Carlos Padilla, estratega hondureño que logró seis títulos en la Liga Nacional.

“Sí, es lógico estar cansando de la cuarentena, como toda la gente, cansado de no poder salir. Paso jugando PokerStars, leyendo y tratando de ver cosas de fútbol para estar entretenido”, dijo.

Los mejores del torneo

El timonel de las Águilas expresó que no tenía dudas de que ellos habían sido los mejores en el Clausura.

“Es algo tácito si no aceptan que Motagua fue el mejor del torneo, pero, bueno, tanto que hablan que escondemos pelotas, y dónde quedó el fair play entonces. No hay problema, nosotros sabemos que fuimos los mejores, y si los demás no lo quieren aceptar, ni modo”.

El argentino cuestionó a los que dijeron un día tener espíritu deportivo y Fair Play.

“Yo escucho a los técnicos hablar de espíritu deportivo y de potrero, que así es el fútbol. Yo te pregunto algo, cuando uno jugaba en el potrero había una calle cerca, y si pasaba un camión y si reventaba la pelota o luego tu mamá te mandaba a llamar había diferentes causas por el que se terminaba la potra, ¿quién ganaba?, el que iba primero seguro; los demás agachaban la cabeza, se iban, siempre había un ganador; pero no necesito que nadie me diga que nosotros somos o fuimos los mejores, entonces”, argumentó.

Además," la Barbie" se refirió a las declaraciones vertidas por Antonio Rivera Callejas, actual diputado y exdirigente de la Liga Nacional, sobre la posibilidad de reanudar el campeonato.

“La verdad que es un tema que tiene que ver con salud, y yo lo desconozco la verdad, pero lo que dijo Toño que el fútbol es un entrenamiento, tiene razón”, comentó.

Refuerzos y Héctor Vargas

El estratega todavía no se ha sentado a hablar con la directiva para posibles fichajes en el siguiente torneo: "Todavía no nos hemos reunido con la directiva para hablar sobre posibles fichajes o salidas de jugadores”.

Vázquez, de 48 años, y Héctor Vargas, técnico del Marathón, siempre han estado en la polémica. El técnico de los azules dijo que él solo responde si lo atacan.

“Si me atacan yo siempre respondo, todavía no tengo nivel para poner la otra mejilla; pero sí le mando amor a todos, pero tampoco al extremo de eso. Si te fijas, lo mío siempre son respuestas”.

Amor por Motagua

Sin duda, el éxito que ha tenido Motagua en los últimos años es gracias al técnico Diego Vázquez, quien reveló cuál ha sido la clave de mantenerse siempre en la cima.

“Siempre el factor más importante es la pasión, amar mucho lo que hacemos, ser dedicado con el cuerpo, y no he tomado ofertas porque estoy bien en Motagua, y quizá económicamente las ofertas han sido buenas”, comentó.

Vázquez comentó sobre el tema de dirigir a la Bicolor.

“Yo lo he dicho en otras oportunidades, ahora está Fabián Coito, que es un gran entrenador. Anteriormente dije que este cuerpo técnico del Motagua merecía por lejos una oportunidad”, agregó.

Diego ironizó al decir que ya había igualado al exentrenador Carlos el “Zorro” Padilla, el técnico más ganador en la Liga Nacional con 6 títulos.

“Ya lo igualé con este torneo que quedé primero. Tengo cinco, más este torneo, ya estamos parejos, superarlo no me obsesiona; pero no es algo que piense siempre, y las cosas se dan siempre con trabajo”, cerró.