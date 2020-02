Calendario de cuartos de final de Concachampions: Olimpia cerrará en casa ante Impact Montreal

Miami, Estados Unidos.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) hizo oficial este viernes el calendario para los cuartos de final de la Liga de Campeones 2020, donde Olimpia logró meterse tras vencer al Seattle Sounders en penales.

La acción de los octavos de final culminó el jueves por la noche, en la costa oeste de los Estados Unidos, con Los Angeles FC (USA) y Olimpia (HON) uniéndose al Club América (MEX), Tigres UANL (MEX), Montreal Impact (CAN), New York City FC (USA), Cruz Azul FC (MEX) y Atlanta United FC (USA) en la segunda ronda de la competencia principal de clubes de la región.

FECHA Y HORA

Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Concachampions.

Olimpia se enfrentará al Impact Montreal de Romell Quioto en los cuartos de final y la Concacaf confirmó que el primer partido será el 10 de marzo en el estadio Saputo de Montreal.

El equipo hondureño tendrá la ventaja de cerrar la llave en casa, el 17 de marzo en el estadio Olímpico. Ambos partidos serán a las 7.00 de la noche, hora de Honduras.

CALENDARIO DE CUARTOS DE FINAL

Martes, 10 de marzo de 2020

07:00 pm Montreal Impact (CAN) vs CD Olimpia (HON)

Miércoles, 11 de marzo de 2020

07:00 pm New York City FC (USA) vs Tigres UANL (MEX)

9:30 pm Club América (MEX) vs Atlanta United FC (USA)

Jueves, 12 de marzo de 2020

9:30 pm Los Angeles FC (USA) vs Cruz Azul FC (MEX)

Martes, 17 de marzo de 2020

07:00 pm CD Olimpia (HON) vs Montreal Impact (CAN)

9:00 pm Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (USA)

Miércoles, 18 de marzo de 2020

07:15 pm Atlanta United FC (USA) vs Club América (MEX)

9:30 pm Cruz Azul (MEX) vs Los Angeles FC (USA)

Las semifinales están programadas del 7 al 9 y del 14 al 16 de abril, seguidas de la final de ida entre el 28 y 30 de abril. La decisiva final de vuelta se jugará entre 5 y 7 de mayo de 2020.