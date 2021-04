Chelato Uclés: muere la leyenda, Honduras y el fútbol lloran

San Pedro Sula, Honduras.

Luto nacional, ha muerto una leyenda: José de la Paz Herrera, Chelato Uclés. La pelota llora, el fútbol está triste y no encuentra consuelo. Se murió uno de los que lo cuidaba, que lo defendía y siempre exigió que se jugara con pasión y lealtad. Era marca registrada.

El entrenador hondureño falleció la noche del miércoles 28 de abril de 2021 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa, capital de Honduras.

La noticia fue confirmada por su hijo Rudy Urbina en su cuenta de Twitter: "El día más temido debía llegar y finalmente llegó. Honduras pierde a uno de sus hijos predilectos. Vuelva muy alto profe allá donde solo los grandes habitan. Lo voy a extrañar papá. El país lo va a extrañar. El fútbol lo va a extrañar".

El gran emblema del balompié catracho había luchado en los últimos años contra la diabetes.

Su vida y su trayectoria

José de la Paz Herrera formó parte de las filas de la Escuela Militar, pero al final se dio cuenta que no era esa su pasión ni su vocación ya que no la consideraba una buena experiencia.

"En el último año me retiré porque realmente no me gustaba, era una idea de mi padre. Recuerdo que cuando entrábamos nos revisaban la literatura para ver si no eran de pensamientos comunistas", relataba cuando se refería a esa experiencia.

Chelato era originario de La Soledad, El Paraíso, pero desde muy pequeño se trasladó a Tegucigalpa adonde inició su carrera como jugador del Atlético Español. Tras su retiro como futbolista abrazó la carrera como entrenador, se especializó en Argentina.

Inició su aventura como estratega en el Motagua en el torneo 1969-1970 y su último club fue Universidad Pedagógica Francisco Morazán (Apertura 2014).

Chelato Uclés fue uno de los técnicos que dirigió a los cuatro grandes de Honduras.

Estuvo activo 45 años, en los que dirigió ocho clubes nacionales, y su extensa trayectoria le alcanzó para trascender más allá de las fronteras cuando dirigió al Santos Laguna de la Primera División de México, al Club Sport Cartaginés de Costa Rica y la Selección de Belice, su última experiencia internacional.

Era de los pocos estrategas que podía presumir de haber dirigido los cuatro grandes del fútbol hondureño: Olimpia, Marathón, Real España y Motagua; además, a otros clubes considerados pequeños como Broncos, Universidad, Platense e Independiente.

Gran referente del fútbol

El fútbol pierde a uno de sus más grandes referentes, el que se graduó como técnico clasificando a la Selección Nacional al Mundial de España 82 adonde Honduras se ganó el respeto del mundo empatando 1-1 con la selección anfitriona España, igualó también 1-1 con Irlanda del Norte y cayó 1-0 con la Selección de Yugoslavia.

En la Selección de Honduras, el técnico Chelato Uclés hizo historia.

Chelato amaba el fútbol por sobre todas las cosas, se sentía el gran revolucionario del balompié hondureño y el inventor de la famosa "garra catracha".

Tocó la gloria cuando hace casi una década se filmó una película que narraba y relataba la actuación de Honduras en esa Copa del Mundo. "El trienio de oro", es el nombre de esa película. "Soy un amante del cine", dijo en su momento.

El Maestro preparó e impulsó la carrera de grandes jugadores como David Suazo, Gilberto Yearwood, Emil Martínez, Mario Berríos, Wilmer Velásquez y Eduardo Bennett, entre otros.

A veces era un idealista, prefería perder y no ganar jugando mal. Se declaraba un hombre valiente que solo le tenía miedo a la muerte, la que llegó a sus 80 años de edad.

Chelato Uclés era un amante del cine.

Polémico

Era considerado de los personajes más polémicos del fútbol nacional, un controversial crónico, pero no lo aceptaba como un defecto, siempre justificaba esa condición diciendo que era su deber moral defender un deporte que le costaba y lo hacía vivir feliz.

En una etapa incursionó en la política, ganó fácilmente como uno de los más votados un puesto en el Congreso Nacional como diputado, la que siempre consideró una experiencia agridulce y hasta desagradable porque estando ahí se dio cuenta de que muy pocos tenían la intención de ayudar al deporte. Se sintió frustrado cuando no fue reelecto.

A la hora de firmar contratos no le interesaba el dinero, la gloria era su obsesión y la logró conquistando cinco títulos nacionales, solo lo superaba por uno Carlos Padilla también ya fallecido. Fue campeonísimo con el Olimpia.

Uno de sus momentos más gloriosos cuando terminó en primer lugar de la eliminatoria de la Concacaf que los clasificó al Mundial y uno de los más tristes fue cuando el huracán Mitch en 1998 le inundó su vivienda y le llevó una colección de documentos y recuerdos del fútbol. “Con ello se ha ido parte de mi vida, de mi historia, es difícil recuperar lo que me llevó ese maldito huracán”, dijo en esa ocasión.

“Nunca se sabe”

Chelato Uclés es muy querido por el pueblo hondureño.

“Nunca se sabe” es una frase de las que lo inmortalizó y lo hizo mucho más famoso tras participar en un anuncio de una lotería.

Se declaraba un desdichado en el amor, decía que no le podía ir bien con las mujeres porque siempre estuvo casado con el fútbol; sin embargo, deja seis hijos, todos mayores de edad y dos de ellos ligados al fútbol, uno como directivo (Francisco Herrera) y otro como periodista deportivo (Rudy Urbina).

Se va el ícono, se despide Chelato y parte de la historia del fútbol hondureño viaja con él. Desde mucho años antes de su muerte hizo una petición: “Cuando muera, en mi epitafio quiero que escriban algo así: “yace aquí un luchador crónico”. Cúmplase, por Chelato y por el legado que deja".

Su carrera como técnico

- Motagua (1969-70)

- Olimpia (1970-71/1971-72)

- Real España (1971-72/1975)

- Marathón (1975-1977)

- Broncos (1977-1979)

- Selección de Honduras (1980-1982)

- Universidad (1983)

- Selección Honduras (1983-1985)

- Marathón (1987-1988)

- Selección Honduras (1988)

- Marathón (1990)

- Santos de Torreón (1990)

- Cartaginés (1990-1991)

- Olimpia (1991/92)

- Olimpia (1992-93/1993-94)

- Marathón (1994-95)

- Independiente (1995-96)

- Olimpia 1996-97.

Y también ha dirigido en los torneos cortos adonde ha sido exitoso.

- Olimpia (Clausura 1998)

- Selección U-20 de Honduras (1999)

- Platense (1999-2000/Apertura 2000-01)

- Marathón (Clausura 2001-Apertura 2002)

- Selección Honduras (2002-2003)

- Olimpia Apertura (2003-Clausura 2004)

- Selección Honduras (2004-2005)

- Selección Honduras (2007)

- Marathón (Clausura 2008)

- Selección Belice (2010-2011)

- Marathón (Clausura 2011)

- Real España (Clausura 2012)

- Universidad Pedagógica Francisco Morazán (Apertura 2014).