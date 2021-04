Chelato Uclés: “El Mundial de España 82 es mi mayor tesoro”

Tegucigalpa, Honduras

Chelato Uclés es un verdadero hombre récord, amante del fútbol, respetuoso de la estética del balón y un controversial frente a las cámaras y grabadoras, rebelde e idealista, el revolucionario del fútbol hondureño que “Hombres Récord” engalana sus páginas con la historia mejor contada de la boca de ser el primer entrenador en llevarnos a una Copa del Mundo.

Franco como pocos, nunca esconde su felicidad por los logros que ha obtenido en su vida. “Yo no solo tengo el récord de haber clasificado al Mundial, también la clasificación que se hizo en forma invicta. Después de eso Honduras no ha vuelto a quedar campeón de la Concacaf, se convirtió en la potencia y también fuimos campeones centroamericanos algo que nos dio el derecho a ser sedes de la hexagonal, muchos la pidieron. También le di el primer campeonato a San Pedro Sula, muchas ciudades lo habían sido, menos San Pedro y a mí me tocó ese privilegio, son de los récords más importantes”.

Chelato Uclés es un cofre de recuerdos, con muchas historias y anécdotas que todo un periódico no sería suficiente para contarlas.

“Nosotros clasificamos al Mundial y le dimos reconocimiento al país en el mapa del planeta, ya que Honduras nunca se destacaba por nada en el mundo. Posteriormente fuimos invitados a jugar a países sudamericanos como Ecuador y Perú cuando antes no pasaba; además sirvió para la exportación de jugadores porque cuando se fue Gilberto (Yearwood) ahí se había parado todo”, afirmó.

La charla llevó a recordar a aquellos dorados años de los 80 cuando Honduras comenzó de la mano de Chelato a colocarse en el mapa futbolístico.

Chelato Uclés dirigió los equipos más importantes de Honduras.

"Me puedo morir tranquilo"

El “Maestro” reconoce que pese a que muy joven obtuvo un logro tan grande como haber clasificado al Mundial, en un momento pensó que “ya me puedo morir tranquilo. De hecho con eso consideré que me daba por satisfecho con lo que pude haber logrado en la vida, fui seleccionado para tener ese privilegio, son elecciones de Dios”.

Al consultarle a Chelato sobre si se considera un “recordman” en Honduras, dijo que “sí, por todo eso que le digo. En México, una vez me hicieron un reportaje, le pusieron en el titular que en Honduras a mí me decían ‘el primera vez’ porque fui de los entrenadores en Honduras que lo logró todo primero que los demás. Incluso uno de los récords menores que fue haber ganado el torneo Fraternidad por primera vez, también jugamos y ganamos un trofeo en Europa, eso es algo importante, jugando en escenarios como el Vicente Calderón y el Santiago Bernabéu”.

Las historias de Chelato son como un clásico de la literatura que serán recordados por siempre, como el libro del “Don Quijote de la Mancha”, y el legendario clásico de Shakespeare, “Hamlet”. Así de importante será este logro obtenido por Uclés para los hondureños.

“El haber clasificado al Mundial es mi tesoro más preciado. Ahora con el tiempo que pasa lo valoro más y por eso es que estoy haciendo esta película. En noviembre se cumplieron 30 años de haber clasificado, no se hizo nada, pero viene la fecha de los 30 años de haber estado en el Mundial”.

Chelato Uclés clasificó a Honduras al primer mundial España 82.

Hambre de triunfo

Para Chelato Uclés nunca hubo un límite para sus logros y buscó a toda costa siempre consolidarse. “Siempre tuve esa hambre de ganar. Yo siempre hice cuenta, nunca dije ni estando en el Mundial ‘ya llegué’, sino ‘estoy llegando’.

Estuve toda mi vida buscando logros y después del Mundial lo conseguí, nunca me puse a dormir bajo el sol. Siempre anduve haciendo viajes para actualizaciones, fui a España además de que me quedé un tiempo después del Mundial, regresé en 1984, después estuve en Brasil, Argentina, Uruguay y México viajando para la actualización”.

En Honduras hay pocos técnicos con el conocimiento de Chelato y con la forma de trabajar de él, es por eso que él mismo dice que “veo difícil que haya otro Chelato Uclés en Honduras, conseguir todo eso que yo hice; es por eso que la película se llama ‘un Trienio de Oro’, porque fueron tres años de éxito, 80, 81 y 82. Por ejemplo, esta Selección que fue al Mundial no podría, porque no quedaron campeones ni de la Uncaf ni de la Concacaf y nosotros sí ganamos todo”.

Agregó que “hasta el momento son récords que nadie tiene ni cercanía, porque son cosas muy grandes a nivel internacional, no son récords entre casa, sino mundiales que ya tiene otro nivel, más que hacerlo de manera local”.

Haber hecho debutar a un sinfín de jugadores juveniles también es otra de las satisfacciones que el “Maestro” guarda en su corazón.

“Otro de mis grandes logros en el país es sacar la gran cantidad de valores desde edades de juvenil hasta ser consolidado en primera división. Con el España sacamos a jugadores como Gilberto Yearwood, la base de esa Selección de España 82 yo los tuve en una etapa formativa. De los últimos están el caso de Emil Martínez a quien yo llevé desde las reservas y lo invité a jugar en el equipo de primera, así como a Pompilio Cacho, a quien lo hice goleador.

Además, Wilmer Velásquez que incluso por eso me invitó a su homenaje, tuvo muchos entrenadores pero el único invitado fui yo. En esa posición que el jugó yo lo consolidé, anotó la mayor cantidad de goles”.

Los números de Chelato

Trayectoria en Liga Nacional:

- Torneo 1969-70: Motagua, subcampeón nacional

- Torneo 1970-71: Olimpia, subcampeón nacional

- Torneo 1971-72: Olimpia hasta la segunda vuelta, primer lugar

- Torneo 1971-72: Real España, tercera vuelta, cuarto lugar

- Torneo 1972-73: Real España, vuelta nula, quinto lugar

- Torneo 1973-74: Real España, cuarto lugar

- Torneo 1974-75: Real España, campeón nacional

- Torneo 1975-76: Real España, hasta la segunda vuelta, sexto lugar

- Torneo 1975-76: Marathón, tercera vuelta, octavo lugar(lo salvó del descenso)

- Torneo 1976-77: Marathón, tercer lugar

- Torneo 1977-78: Marathón, hasta la segunda vuelta, noveno lugar

- Torneo 1977-78: Broncos, tercera vuelta, sexto lugar

- Torneo 1978-79: Broncos, cuarto lugar(lo clasificó a liguilla por primera vez)

- Torneo 1979-80: Broncos, cuarto lugar (liguilla por segunda vez)

- Torneo 1983-84: Universidad, subcampeón nacional

- Torneo 1987-88: Marathón, subcampeón nacional

- Torneo 1988-89: Marathón, dirigió un juego

- Torneo 1992-93: Olimpia, desde mediados de segunda vuelta, campeón nacional

- Torneo 1993-94: Olimpia, cuarto lugar

- Torneo 1995-96: Independiente, noveno lugar (lo salvó del descenso)

- Torneo 1996-97: Olimpia, campeón nacional (dirigió sólo la final)

- Apertura 1997-98: Olimpia (dirigió un partido)

- Clausura 1997-98: Olimpia, subcampeón nacional

- Apertura 1999-00: Platense, sexto lugar (liguilla)

- Clausura 1999-00: Platense, cuarto lugar (liguilla)

- Apertura 2000-01: Platense, dirigió 7 juegos, noveno lugar

- Clausura 2000-01: Marathón, tercer lugar

- Apertura 2001-02: Marathón, subcampeón nacional

- Clausura 2001-02: Marathón, campeón nacional

- Apertura 2002-03: Marathón, dirigió 6 juegos, quinto lugar

- Apertura 2003-04: Olimpia, subcampeón nacional

- Clausura 2003-04: Olimpia, campeón nacional

- Clausura 2007-08: Marathón, subcampeón nacional

- Clausura 2009-10. Marathón, cuarto lugar

Con la Selección de Honduras

1980: Campeón Fraternidad Centroamericana con el nombre del Broncos

1980: Campeón de Centroamérica en eliminatoria mundialista

1981: Campeón de Concacaf en eliminatoria mundialista

1985: Subcampeón de Concacaf en eliminatoria mundialista

1999: Dirigió a la selección juvenil que participó en el Mundial de Nigeria