Interponen demanda millonaria contra Fenafuth

San Pedro Sula, Honduras.



La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), ha sido demandada ante los juzgados de esta ciudad por una deuda millonaria que mantiene con el dueño de un hotel de esta ciudad.



Fais Gattas, dueño del hotel de concentración de la Selección Nacional, confirmó a LA PRENSA que tuvo que proceder judicialmente contra la Federación debido que desde 2015 tiene una deuda pendiente por la que no se ha querido hacer responsable.

“Yo no quería llegar a estas instancias, pero nuestro departamento de contabilidad por mucho tiempo envió mensajes, correos electrónicos e hizo llamadas a las autoridades de la Fenafuth y no han respondido a nuestra petición de pago”, dijo Gattas, quien asegura que la gente de la Fenafuth reconoce que le deben ese dinero y lo tienen documentado, pero no se hacen responsables del pago. “Yo quería evitar esto, pero le he hablado por teléfono y le he escrito por correo al actual presidente de la Fenafuth Jorge Salomón y no me responde. Mi idea es que se comprometieran con el plan de pagos, aunque sea poquito a poquito, pero ahora tienen que pagarme el total”, explicó.



“Considero que él es lo mejor que le ha pasado al fútbol de Honduras, no es un corrupto, es un hombre honesto, sin embargo en este tema se descuidó”.



Gattas lamentó el comportamiento de los directivos de la Fenafuth. “En este hotel han tenido una gran atención, ellos incluso me agradecieron en su momento, me pedían crédito porque no tenían ni para pagar planilla. Con una deuda como esta cualquiera quiebra, he esperado cinco años, me he sentido acorralado, no me queda otra que demandar. He tenido que recurrir a extrafinanciamiento para pagar mis tarjetas de crédito”.