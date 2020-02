Marcelo: "Hemos reaccionado un poco tarde"

Madrid.



Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, aseguró este jueves, después de perder 3-4 ante la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey, que su equipo reaccionó "un poco tarde" y no pudo conseguir una victoria con la que se habría clasificado para semifinales.



"Lo hemos intentado. Al final hemos reaccionado un poco tarde. Pero tenemos que reaccionar así, correr y luchar. La primera parte fue un poco difícil. Hemos tenido el balón pero sin marcar. La segunda lo hemos dado todo y no lo hemos conseguido. Es una pena. Pero tenemos dos competiciones por delante", dijo en declaraciones a Dazn.



Para Marcelo, cada partido es "diferente" y, cuestionado por el número de goles que encajó el Real Madrid ante la Real Sociedad, afirmó que aunque su equipo nunca quiere recibir tantos, "es imposible" mantener siempre la portería a cero.



"Hoy hemos encajado cuatro en casa y luego es difícil remontar. Tenemos una plantilla muy amplia con jugadores tops. El Real Madrid es así, tenemos que ganar siempre y cuando no ganas es difícil. Tenemos dos competiciones por delante y tenemos que llegar hasta el final", concluyó. EFE