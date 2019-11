Pedro Troglio se molestó por una pregunta y se fue de la conferencia de prensa

San José, Costa Rica.

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, se mostró dolido luego de quedar eliminado de la Liga Concacaf tras ser goleados por el Saprissa de Costa Rica (4-1) y su malestar quedó evidenciado cuando le hicieron una pregunta en la conferencia de prensa luego del partido.

El argentino salió en defensa de sus jugadores jóvenes debido a las críticas que han recibido. "La juventud no porque son jóvenes que vienen jugando bien y lo hiceron hoy igual, son situacines de juego, no tuvo nada que ver la juventud. Jorge Álvarez y Carlos Pineda han hecho un partidazo y son los más chicos, no me parece que sea eso. Es un golpe y hay que levantarse porque esto es Olimpia y hay que pararse porque el fin de semana tenemos la oportunidad de ser punteros en el torneo local y no nos queda de otra, soñábamos con pasar a la final, pero no se dio", declaró.

Y añadió: "Lo que pasó fue rarísimo, son de esos partidos que se dan una vez en la vida y se nos ha dado en contra, esto es muy duro, es triste porque soñábamos con pasar y teníamos todo para hacerlo".

ARREMETIÓ CONTRA CONCACAF

El técnico olimpista también se mostró enfadado con la Concacaf por la decisión de jugar los partidos sin afición y en el estadio Olímpico. "Es la suerte de jugar con público, ojalá la Concacaf piense un poco y no nos vuelva a hacer jugar un torneo así, vengo por respeto porque no hubiese venido, pero acá estoy cumpliendo porque no es justo lo que nos han hecho de suspendernos tres partidos sin público, no es por eso que perdimos, pero aprovecho a demostrar mi disgusto con la Concacaf".

"En esta llave fuimos superiores en la ida y ellos un poco más que nosotros en la vuelta, jugamos en diferentes condiciones, sin público y jugamos en una cancha que no es la nuestra, hay diferencias, pero a nivel centroamericano Costa Rica y Honduras están parejos, capaz por encima de los demas", agregó.

SE LEVANTÓ Y SE FUE

Pasados varios minutos, un periodista le consultó a Troglio si seguía pensando que el Saprissa es el segundo mejor equipo de Centroamérica, debido a unas declaraciones que dio el argentino antes de viajar a San José, y se terminó marchando de la rueda de prensa.

"Me parece una boludez lo que me estas preguntando, me parece una falta de respeto porque yo ya expliqué que no dije eso, así que corto la conferencia acá, les agradezco a todos y buenas noches".