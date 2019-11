Pedro Troglio sobre Saprissa: "Es un placer jugar una semifinal contra el segundo mejor equipo de Centroamérica"

Tegucigalpa, Honduras.

El argentino Pedro Troglio, subcampeón del mundo con Argentina en el Mundial de Italia 90, es uno de los nombres más mediáticos que ha venido a Honduras. Llegó con una misión: lograr el campeonato con Olimpia y terminar con una sequía de tres años sin ganar títulos.

Sin embargo, en la pelea por el título local, tiene como un delicioso entremés la disputa de la Liga Concacaf. Está a punto de llegar a la final. Ya ganó 2-0 en la ida y el jueves se juega la vuelta frente a Saprissa.

¿A qué va Olimpia a Costa Rica?

Vamos con la intención de traer la clasificación, será difícil, no está cerrado el pasaje todavía, pero vamos por él.

¿Cómo va a encarar este encuentro, ¿con tintes de clásico e historia?

Lo vamos a encarar como encaramos el primero, como hace Olimpia, dejando todo en la cancha y esperando pasar. No depende de jugar bien o mal, sino de dejar todo en la cancha.

Son los dos equipos más grandes de Centroamérica, ¿qué significa eso?

Es un placer representar a uno de los equipos más grandes de Centroamérica y jugar una semifinal contra el segundo mejor. Es un clásico. Buscaremos hacer un gran pape

¿Se deja llevar por la opinión pública que ya considera clasificado al Olimpia y da por hecho una final contra Motagua?

No, nosotros no estamos clasificados para nada. Esta es una serie abierta. Además, son dos goles nada más, de la misma manera que ganamos, ellos lo pueden hacer. Hay que ir a pelear el partido como lo hicimos aquí.

Con ese 2-0 de ventaja, ¿será agresivo o defensivo en Costa Rica?

Vamos a intentar jugar como siempre, lo que pasa que hacerlo de visitante con todo el griterío a favor que tendrán ellos va marcando un poquito el partido. Nosotros no lo pudimos tener.

Ya lo enfrentó, ¿qué aspectos debe cuidar del Saprissa?

Es un equipo con grandes jugadores de mitad hacia adelante, que ataca, que tienen mucha técnica, tenemos que cuidar eso en los costados, que es su fuerte.

Piensa en una final Olimpia-Motagua, ¿cómo se la imagina?

No, no, no pienso en ninguna final, pienso en ganarle a Saprissa y si ganamos ver quién toca, me da lo mismo. Lo que quiero es llegar a la final.

Horario El duelo de vuelta de semifinales de la Liga Concacaf entre Saprissa y el Olimpia se realizará este jueves 31 de octubre a partir de las 8:00pm. La ida fue de 2-0 a favor del club hondureño.

Y hablando de la Liga, está en posición de ganar el primer lugar.

Ganar las vueltas es importante porque te ubica en una posición que si ganás la pentagonal, ya no jugás final y si no podés en la pentagonal, garantizás una final, que no es poca cosa.

¿Cómo espera este duelo frente a Motagua?

Vamos a pensar en Costa Rica y después en cómo armamos el juego contra Motagua. También es un partido vital para nosotros para llegar a la primera posición.

¿Olimpia ya es el mejor equipo del torneo?

No, Olimpia es un equipo como todos. Estamos en el mismo nivel todos, pequeños detalles irán haciendo la diferencia, pero no somos mejor que nadie, estamos al mismo nivel de Motagua, Marathón o Real España.

Sobre Brayan Beckeles, ¿hay alguna indisciplina o decisión técnica para que no juegue?

Somos un plantel largo y lógicamente no hay muchas posibilidades para todos. Hay jugadores que les toca jugar más y son decisiones técnicas. Los futbolistas tienen que aceptarlas.

¿Ha hablado con Diego Maradona de su experiencia aquí?

Hemos hablado. Le mandé la camisa de Olimpia, le conté cómo la estoy pasando aquí y le dije la verdad. La estoy pasando bien, estoy muy feliz y ojalá que se me pueda dar todo, lo estoy esperando.

¿Sueña con ganar los tres títulos por los que compite?

Ojalá así sea. Es difícil, pero esperamos eso.

Diego Maradona recibió la camiseta del Olimpia en manos del hijo de Pedro Troglio, el DT del Olimpia confesó que él se la mandó al astro argentino.

El audio de las declaraciones de Pedro Troglio al referirse al Saprissa