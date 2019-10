Olimpia ultima detalles para recibir al Saprissa por la Liga Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.

En una mañana muy fresca en la capital, el equipo merengue Olimpia realizó su penúltimo entrenamiento previo a recibir la visita de el Saprissa, duelo de las semifinales de la Liga Concacaf a realizarse este jueves 24 de octubre.

El encargado de analizar este compromiso fue Gustavo Reggi, asistente técnico de Pedro Troglio. "Es un partido lindo, importante que jugamos de local. Estamos en semifinal y por supuesto con las ganas de poder hacer un buen partido".

Reggi tiene claro la responsabilidad que tienen al tomar el mando del Olimpia. "Estamos en un equipo grande y las competiciones que tenemos que enfrentar hay que ser protagonistas, ganarlas. La única manera de cambiar el chip es porque volvemos a jugar fuera de nuestra cancha, sin público y ahí es donde hay que hacer hincapié en la motivación de los jugadores".

Sobre las valoraciones que tienen del conjunto morado, indicó: "Es un equipo importante, difícil, pero nosotros estamos creciendo partido a partido y creo que va ser un lindo encuentro. Espero que podamos quedarnos con el primer partido y después tratar de ir a cerrarlo de visitante".

El asistente de los merengue no considera que la seguidilla de partidos les pueda pasar factura.

"Afectar no porque al futbolista le gusta jugar dos veces a la semana que entrenar los siete días para jugar una sola fecha. Las victorias que venimos teniendo anímicamente le vienen bien a los jugadores. Esa motivación te da a que el jugador no piensa en el cansancio, sino en tratar de hacer un gran partido y seguir peleando arriba en las dos competiciones".

Sépalo El Olimpia y Saprissa se enfrentan este jueves 24 de octubre por la ida de semifinales de la Liga Concacaf. El partido comenzará a las 6:00pm y se realizará en el estadio Olímpico a puertas cerradas.

MALESTAR POR NO CONTAR CON EL APOYO DEL PÚBLICO

Pese a las esperanzas que tenía el Olimpia que la Concacaf le suspendiera el castigo de no contar con el apoyo de su afición, Gustavo Reggi lanzó un dardo.

"Todo partido más allá que sea un clásico de Centroamérica o de acá de Honduras, todos quieren jugar con público. Creo que estas decisiones va perdiendo la importancia que tiene la Concacaf. Nosotros somos responsables en la institución que estamos y trataremos de hacer un buen partido aunque no tengamos nuestro público".

Y agregó. "Tu público por ahí cuando las cosas no van bien están para alentarte, levantarte el ánimo y eso ayuda muchísimo y más en unos partidos que están en semifinal. La verdad que jugar sin público ya causa risa".

Reggi además no quiso tomar la responsabilidad del favoritismo en este juego. "En el fútbol no hay favoritos, acá todos los partidos son distintos, no tiene nada que ver que uno esté segundo, sea primero o último en un torneo y esté jugando un torneo internacional. Nosotros entremos de la misma manera en la Liga, como un partido internacional".