Fabián Coito sobre Juegos Panamericanos: "Vamos con la intención de jugar los cinco partidos"

San Pedro Sula, Honduras

Fabián Coito, seleccionador de Honduras, expresó su alegría luego de que la Bicolor obtuvo el boleto a la ronda del Preolímpico Sub-23 que se disputará el próximo año y que dará dos boletos a la Concacaf a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Además de hablar sobre la victoria de 3-0 lograda ante Nicaragua, el director técnico del combinado catracho se refirió a lo que será la participación de la Bicolor en los Juegos Panamericanos en donde se estará enfrentando en la fase de grupos a Perú, Jamaica y Uruguay.

"La alegría de haber obtenido el pasaje en esta llave, se tenía cierto favoritismo pero había que demostrarlo en la cancha. Merecimos llevarnos la serie", comenzó diciendo el DT.

Falta de precisión: "El no convertir se debe mejorar, no siempre se tiene opciones de gol, eso es de trabajo y calma en la definición. No digo que me preocupe y es algo a mejorar".

Nivel mostrado: "Suficiente de que obtuvimos el pasaje lo es, que el funcionamiento lo permita, miraremos a los rivales. Tenemos para mejorar y crecer. Vamos a Lima con el objetivo de ganar experiencia, vivir partidos duros. No llevaremos futbolistas mayores para ver la respuesta ante la dificultad.

Mensaje en el mediotiempo: "Fue que estábamos vien controlando, pero había que mejorar, de tener más peligro por las bandas, le pedimos mayor presión al mediocampo. Con Alejandro Reyes que no se viniera rápido adentro, debia esperar un movimiento circular y esperar para quedar al ataque".

Viene mucho trabajo: "Voy con este grupo, se dará la lista. Todos tienen posibilidades, con el respecto al trabajo es de intención, que el rendimiento sea desde el principio. No es fácil".

Satisfecho: "Si, por la actitud, en el fútbol las diferencias se han acortado, no es fácil encontrar a un rival. En el juego seguiremos evolucionando".

Ilusión a Panamericanos: "Las posibilidades están intactas, este es un torneo especial. Hay futbolistas que no podemos llevar, es una fiesta del deporte. Todo genera un entorno diferente, vamos con la intención de jugar los cinco partidos. Posibilidades tenemos, por qué no podemos imaginar que podemos hacer un buen torneo.

Rigo Rivas: "Es muy buen jugador, la selección le hizo bien, seguramente. No pudo participar en la Selección por cuestión de tiempo, para la Sub23 es muy bueno, vuelve con ilusión de consolidarse en primera de Europa.