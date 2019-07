Rubilio Castillo podría dejar al Saprissa y unirse al Millonarios: "Sería algo importante"

Tegucigalpa, Honduras

El delantero hondureño Rubilio Castillo confesó este lunes al mediodía que cuenta con ofertas del exterior, por lo que podría dejar al Saprissa de Costa Rica.

"Rubigol" partió rumbo a tierras costarricense y previo a abordar el avión, reveló que hay interés por sus servicios en Europa y en la Liga de Colombia, donde podría llegar al club Millonarios que es dirigido por el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, ex seleccionador de Honduras.

"Estamos esperando que las ofertas se concreten. Me debo al Saprissa, si hay una oferta que llene la expectativa, yo encantado de hacer esa negociación. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, no me tiene que volver loco, siempre está la intención de poder salir y dar lo mejor", comenzó diciendo el ariete catracho.

El ariete de 27 años de edad, quien marcó 6 goles en la campaña pasa en Costa Rica, señaló que hay ofertas en Europa y del balompié colombiano, por lo que mostró su ilusión de poder emprender una nueva aventura.

"Uno quiere dar el salto y esperamos en Dios que se concreten, hay opciones en Europa y Colombia.Trataremos de enfocarnos en lo que quiero, es una oportunidad intacta para poder mejorar".

Ante la consulta si era el Millonarios que dirige Jorge Luis Pinto, Rubilio no negó un posible interés del club colombiano que en su momento estuvo negociando con Yustin Arboleda, delantero del Marathón que al final decidió seguir con los verdes.

"También podría ser, pero uno se mentaliza que vamos al Saprissa. Si sale sería algo muy importante para mí. Vamos a esperar llegar a Costa Rica", declaró.

Y finalizó: "Estamos viendo las posibilidades, esperamos la confirmación y esperar en Dios que las cosas salgan. Cuando destacas en la selección se abren las puertas".