¡Fin a la novela! Yustin Arboleda anuncia que se queda en el Marathón

San Pedro Sula, Honduras

Fin a la novela. El delantero colombiano Yustin Arboleda anunció este sábado que descartó unirse al Millonarios de Colombia y ha decidido quedarse en el Marathón de la Liga Nacional de Honduras.

En declaraciones al programa del Grupo Gama de Radio Internacional, el ariete sudamericano señaló que finalmente tomó la decisión de seguir con los verdes por lo que disputará el torneo Apertura con el conjunto sampedrano, inclusive no descartó una renovación ya que su contrato finaliza en diciembre.

"La verdad es que ha sido complicado tomar la decisión, han sido tres semanas complicadas, pero ya tomé la decisión de quedarme en Marathón hasta diciembre, voy ar espetar el contrato", dijo el goleador de los verdes en las últimas campañas.

Arboleda, quien ha marcado 50 goles con el club sampedrano, agradeció el apoyo de la afición e indicó que espera sentarse a negociar con la institución para poder seguir muchas temporadas más con los verdes.

"Me han hecho sentir en casa, tengo contrato hasta diciembre y no cierro las puertas para negociar, siempre he tratado de dar el máximo en cada club, no pasa por el tema del dinero, me siento cómodo y si la gente del club se me acerca para dialogar por una renovación lo vamos a pensar", dijo.

El atacante colombiano reveló las razones por la que finalmente decidió rechazar la oferta del Millonarios, uno de los clubes históricos de la Liga de Colombia.

"Cuando uno trata de hacer un negocio lo hace para mejorar, las situaciones que me ofrecieron no son las mejores. Creo que son varios factores que se manejarán en lo interno del club, estoy aquí por que siento que debo de estar aquí", expresó.

Y añadió: "Al Marathón le he tomado mucho cariño, me han tratado muy bien".

Por otra parte, al goleador cafetero se le consultó sobre la posibilidad de nacionalizarse hondureño para poder vestir la camiseta de la selección de Honduras.

"Creo que es una decisión que no se puede tomar a la ligera, hay muchos factores y no cierro las puertas, están abiertas y Dios sabe lo que puede pasar".