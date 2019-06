Pedro Troglio sobre Olimpia: "Es un desafío, lo más lindo que me pudo pasar"

Tegucigalpa, Honduras.

El argentino Pedro Troglio se convirtió sorpresivamente en el nuevo entrenador del Olimpia para los próximos dos torneos de la Liga Nacional de Honduras.

La designación del estratega sudamericano ha causado revuelo y mucha ilusión en la afición olimpista, ya que cuentan ya con tres años sin poder lograr un título de Liga y el director técnico cuenta con una amplia experiencia en los banquillos.

Pedro Troglio conversó en el programa Fútbol a Fondo en donde habló sobre el nuevo reto que tiene en su carrera. Además de hablar de posibles incorporaciones, el entrenador tuvo palabras para sus compatriotas Diego Vázquez y Héctor Vargas, argentinos que han destacado en los últimos años en el balompié catracho.

Reto de venir a Honduras

Estoy contento, esperando la posibilidad de poder viajar para empezar a trabajar con el equipo. Todo fue muy rápido, el club se contactó conmigo y la verdad que es una apuesta grande para mí dirigir un equipo grande, vamos con todas las expectativas y las ganas de hacer las cosas bien"

Su carrera como técnico

"Yo estuve dos veces dirigiendo a fuera, Cerro Porteño en Paraguay y el Universitario de Perú, regresé para dirigir al Gimnasia y Esgrima La Plata, fuimos subcampeones de Copa de Argentina, la expectativa para salir era que apareciera un equipo grande, de lo contrario me quedaba, luego me llamó Osman (Madrid) me entusiasmó, es una apuesta nueva, está la necesidad de volver levantar un título".

Olimpia

"Para mí es un desafío, abrir un nuevo camino, nuevas experiencias, uno hace el trabajo de la misma manera, no importa en el lugar donde esté, a penas se dio la noticia, la gente me llamó felicitándome, no es usual que se de esta posibilidad desde tan lejos, es una satisfacción grande y más en un club que ha ganado mucho y que está esperando volver a es un desafío, lo más lindo que me pudo pasar".

Negocación con Olimpia

"Me contactó un muchacho que conoce a dirigentes del Olimpia, me preguntó si me interesaba, me buscó un equipo grande y me causó placer. Lógicamente que el presupuesto que yo manejaba en Argentina es superior al que iré a ganar a Honduras, me seducía estar en actividad y y no parar, tenía dos meses y medio".

Posibles incorporaciones

"El fútbol argentino económicamente es fuerte y a veces medio complicado generar algunos movimientos, porque los presupuestos son altos, pero primero quiero llegar, estar con el plantes y desde ahí empezar a ver las posibilidades. He visto los últimos cinco partidos del equipo, a partir de ahí voy a ver las necesidades, desde ahí haremos todo lo que tengamos que hacer para armar un buen equipo y pelear por el campeonato".

Estilo de juego

"Tengamos en cuenta que cuando uno dirige a un equipo grande no hay restricciones cuando se juega como local o de visita, tiene la responsabilidad de ser protagonista, me gustan los equipos rápido, que recuperen la pelota rápida, intensos y verticales

Diego Vázquez y Héctor Vargas

"Me llevan para hacerle la contra a ellos, intentaremos que salga bien, más allá de eso a todos nos va bien y mal, es un bonito desafío, esperamos torcer esa negatividad de seis campeonatos".