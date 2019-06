Real España anuncia barrida: se van cinco jugadores

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España anunció este miércoles la lista de los jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 10 de junio con miras al Torneo Apertura 2019 bajo el mando del entrenador costarricense Hernán Medford.

El conjunto aurinegro sorprendió dando de baja a cuatro jugadores de la institución, entre ellos sobresale el volante izquierdo Mario Martínez, quien ya no seguirá vistiendo la camisa de la Máquina para el siguiente torneo.

Otra de las bajas del equipo aurinegro es la del mediocampista Alfredo Mejía, el defensor Johnny Leverón y el capitán Edder Delgado, quienes tampoco aparecen en la lista de los jugadores que harán pretemporada con el club.

A elllos se une el portero Roberto 'Pipo' López, quien fue dado de baja a mediados de mayo. Además, según Diario Diez, tampoco seguirá en el club el futbolista Jairo Puerto.

La convocatoria del Real España para empezar la pretemporada.

Jaime Villegas, gerente del club, habló sobre la situación actual de los jugadores que ya no seguirán en la institución.

“Así es, ya se les avisó a ellos que no van a continuar en el equipo, a la mayoría se les terminó el contrato, otros tienen una cláusula de rescisión, no es que no queremos tenerlos, pero no podemos”, expresó.

Comentó que en el Real España vienen cambios, pero que tras estas salidas, ya andan en busca de nuevos fichajes. “Nosotros queremos reducir costos, posiblemente vienen uno o dos jugadores, un delantero centro y un defensor que sea rápido”, sentenció.