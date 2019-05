El Victoria presenta a Wilmer Cruz como su nuevo técnico

La Ceiba, Honduras.

El Club Deportivo Victoria, de la Liga de Ascenso, presentó este martes a Wilmer Cruz como el nuevo entrenador del equipo de cara al Torneo Apertura 2019.

Según se conoció, el timonel hondureño y exfutbolista que tuvo un pasado con la Jaiba Brava, firmó por dos temporadas con el objetivo de conseguir el ascenso a la Primera División del fútbol hondureño.

En sus primera intervención en conferencia de prensa, Wilmer se mostró comprometido y estusiasmado por comenzar a trabajar con el equipo.

"Estoy contento de llegar al Victoria, no me lo esperaba, aquí fueron mis inicios como técnico y me di a conocer, hoy vengo a cooperar y a poner mi grano de arena para lograr el gran objetivo que tienen", expresó el timonel.

"Me gustó mucho el objetivo y la ambición de la directiva de regresar a Primera División, esperamos no defraudarlo. Vamos a apostar a hacer las mejores escogencias para que el equipo llegue a donde queremos".

Wilmer Cruz arriba a la institución ceibeña después de su paso fallido traducido en descenso con el Juticalpa en la Primera División.

Además de ello, ostenta una titulos como la Copa Presidente (Juticalpa), Liga de Ascenso (2) con Honduras Progreso y una Supercopa, también con este último.