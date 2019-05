Juticalpa busca regreso a Primera División mediante un recuerso y descender al Real de Minas

Tegucigalpa, Honduras.

El Juticalpa FC junto al expreparador de porteros de Real de Minas, Marvin Henríquez, se presentaron este jueves a la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) para interponer un recurso a la Comisión Nacional de Apelaciones.

En ese sentido, el demandante solicitó que se aplique el artículo 64 del reglamento al equipo que comanda Raúl Cáceres, tras el incuplimiento del pago de prestaciones labores en el tiempo estipulado a Henríquez.

Los representantes legales, José María Díaz y Luis Pereira, plantearon que los Mineros deberían perder los tres puntos del último partido jugado, lo que significaría el descenso y una multa de 30 mil lempiras.

“El TNAF le había dado hasta el 6 de mayo para pagar y no lo cumplieron. Obviamente el artículo 64 del reglamento establece las consecuencias jurídicas”, puntualizó Díaz, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

“El reglamento es claro y dice que de incumplir el club recibirá una multa de 30 mil lempiras y la pérdida de tres puntos, así como un descenso de categoría”, argumentó.

En los próximos días la Comisión de Apelaciones deberá emitir una respuesta que podría significar dos situaciones: devolver a primera división a los canecheros o castigar con el descenso a los arcángeles.

Por su parte, Henríquez consideró que Real de Minas no cumplió y por eso debe ser castigado. “Ellos me pagaron después de la fecha establecida. Agoté todos los medios con ellos y simplemente me ignoraban; ellos nos miran y nos tratan como cualquier cosa”, denunció.

LA PRENSA conoció que Real de Minas también le adueda a su extécnico Javier Padilla.