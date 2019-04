Héctor Vargas: “Nunca me entregaron una medalla por el invicto"

San Pedro Sula, Honduras

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, consideró que a Marathón no le afecta haber perdido su invicto de 29 partidos en el Yankel Rosenthal. Además, el timonel verdolaga arremetió contra algunos jugadores que considera no han dado lo que de ellos espera.

Sin embargo, no todo fue dardos, pues el defensa Caue Fernandes el argentino le dio un voto de confianza luego que ha sido duramente criticado por su actuación contra el Juticalpa:

“La gente insultaba al Choco Lozano y el siguiente temporada anotó 19 goles. Sé que no fue su momento ni está rindiendo como uno quiere, pero el aficionado quiere verte ganar, no ve el objetivo. El mío es llegar a la final y tener los jugadores ideales para es instancia”, dijo.

Y hablando de jugadors, al capitán Allan Banegas no le perdonó su bajo rendimiento: “Lo de Banegas viene de varias fechas con un bajo rendimiento, siempre le estoy dando la posibilidad que él se reacomode y piense que puede rendir, pero llega un momento que es insostenible”.

Y sentenció que para elegir jugadores su criterio es: “lo mío pasa más por el rendimiento que por el nombre”.

También envió un mensaje a Marlon Ramírez: “ De Machuca estoy esperando más de él, no puede ser que(Edwin) Solani, tenga un rendimiento muy superior al de Machuca”.

También se refirió a Henry Romero, quién ha desaparecido de las alineaciones: “Vamos a tener que apostar con los jóvenes, creo que(Roger) Iscoa fue una muestra concreta de los que tenemos en reservas”.

ARBITRAJE

Sobre el arbitraje Vargas recordó que en los dos encuentros que Marathón ha perdido bajo su mando en el Yankel el réferi fue Óscar Moncada.

Pidió a la Comisión que haga nombramiento más adecuado porque: “Hay demasiadas equivocaciones, el otro día hubo una falta al portero del Honduras y no se cobró, eso te asusta", indicó.

"Tenemos que entrar a mirar quienes son los que quieren que se vayan, quienes quieren que peleen los campeonatos y de una u otra manera sabíamos que nos iban a tirar para abajo y estábamos preparados”, dijo.

Recordo sobre este tema cuando: “Cuando se habló de sicariato arbitral las opciones fueron favorables para el que habló”.

Para su próximo rival tuvo escuetas palabras: “Real España ha invertido en los últimos años para pelear títulos internacionales. Estamos pensando que debemos hacer un buen partido para firmar la pelea por el primer lugar”.

INVICTO

El argentino sostuvo que a su equipo sigue con el ánimo a tope: “Demasiado bien que me asusta”.

Y es que para él caer después de 29 partidos en el Yankel no es tan importante: “Nunca me entregaron una medalla por el invicto. Las estrellas son los compeonatos y a eso le apuntamos, debemos ser un equipo que piense en eso. Se los metí en la cabeza a ellos”.

Quiso poner un ejemplo my argentino: “Todo lo de invicto, goleador del campeonato...Es como cuando vos hacés una carne asada y tenés los condimentos, al final lo importante es la carne sobre el asador”.

Al preguntarle si el equipo se quitó presión al caer en su estadio después de tanto tiempo:

“No lo veo así, nunca uno juega para no perder el invicto. No es parte de lo que uno busca. No te cuenta para nada, solo cuenta el campeonato”, finalizó.