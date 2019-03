Optimismo en la seleción de Honduras tras el debut de Fabián Coito

Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un trabado 0-0 contra Ecuador en partido amistoso marcó la noche del martes en el Red Bull Arena el comienzo del proyecto de Fabián Coito al frente de Honduras con miras al Mundial de Catar 2022.

Tras el final del partido, quedaron buenas sensaciones sobre la Bicolor especialmente por el orden defensivo que mostró el combinado catracho, aunque la definición es un aspecto a mejorar y los seleccionados de la H reconocieron la falta de gol al final del encuentro.

“Me parece muy bien lo que he visto del equipo, creo que por allí vamos a seguir trabajando en el último toque, que fue lo que nos faltó, pero fue un buen partido, creamos muchas ocasiones de gol y esperamos continuar igual”, indicó el joven delantero Alberth Elis que milita en el Houston Dynamo de la MLS.

"Creo que solo faltó el gol, en términos generales hicimos un gran partido como queríamos, al final sacamos un empate que nos llena de mucha confianza, tuve oportunidades y no pude concretar mejor el pase. siento que igual hicimos un buen partido y nos vamos contentos y seguiremos trabajando", señaló Michaell Chirinos.

Por su parte, el ariete del Girona de España, Antony "Choco" Lozano, indicó haberse sentido a gusto en el primer partido que marcó la era del uruguayo Fabián Coito.

"Me he sentido muy bien, siento que fue un partido bastante completo del equipo, supimos defender, sufrimos por ratos, vamos bien, la semana de trabajo ha sido muy buena y debemos continuar en esa línea y pensar que vienen cosas mejores”.

El capitán Mayor Figueroa agradeció el apoyo de los hondureños que se hicieron presentes al Red Bull Arena de Nueva Jersey.

"Me he sentido como si estuviera en casa, es algo que siempre lo he dicho, independientemente del estado donde nos lleven a jugar sentimos el calor de la afición y esta vez no ha sido la excepción”, dijo.