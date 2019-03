Keylor Navas se desahoga y habla la pesadilla que vivió con Solari

Madrid, España.

El portero tico Keylor Navas rompió el silencio y se desahogó al hablar sobre la pesadilla que vivió en los últimos meses en el Real Madrid bajo el mando del entrenador argentino Santiao Solari.

El arquero costarricense fue relegado al banquillo de suplentes por parte del estratega argentino, quien le dio la oportunidad al belga Courtois pese a que el cancerbero europeo dejó muchas dudas en muchos partidos.

Hoy en una entrevista con "El Partidazo" de la cadena COPE, Keylor Navas no amagó a la hora de hablar sobre lo que ocurrió y señaló que que con Solari sabía que no tendría oportunidades de jugar.

Además, otro de los temas fue su futuro y el regreso de Zinedine Zidane al banquillo del equipo merengue, quien le dio la oportunidad de arrancar de inicio el pasado sábado en la victoria de 2-0 ante el Celta de Vigo.

Marginado por Santiago Solari

"Sí tenía la sensación de que hiciese lo que hiciese en los entrenamientos no ib a a jugar. Pero siempre he sido un profesional, me motivaba hacer las cosas bien porque soy un privilegiado".

"El último partido de Champions en la fase de grupos fue bastante feo. Se dio la oportunidad de jugar a casi todos mis compañeros y a mí no. Era difícil aceptarlo pero le hice frente a la situación y había que seguir trabajando".

Apoyo

"Tengo compañeros que se han acercado a mí y no me han dejado solo como Ramos, Modric, Marcelo, Kroos, Bale, Isco... podría decir todos los nombres, en realidad. Siempre me han apoyado".

Competencia con Courtois

"Las competencias tienen que ser sanas. Detrás del futbolista está la persona. No tengo problema en llevarme bien y convivir con Courtois. Mi relación con él ha sido normal".

Críticas a sus entrenamientos

"No soy una máquina, pero la gran mayoría de mis entrenamientos han estado a un mismo nivel. Lo puedo defender ante el que quiera".

Regreso de Zidane

"Ya es pasado y ahora hay que enfocarse en la nueva etapa con Zidane. Disfrutar de lo que venga. estoy tranquilo porque sé que él da oportunidades a todos los futbolistas, no solo a mí".

Titular ante el Celta

"Me emocioné muchísimo cuando ví mi nombre en el once".

Su futuro

"Tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid y estoy concentrado en lo que viene. He dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí, pero no quiero pasar otro año así".