Revelan chat de Emiliano Sala con familiar de agente que contrató el vuelo

Cardiff, Inglaterra.

Tras la misteriosa desaparición del avión que trasladaba al argentino Emiliano Sala de Nantes a Cardiff para jugar en el club inglés, se siguen revelando varios aspectos del viaje y en las últimas horas salió a la luz pública unos mensajes de texto que tuvo el atacante antes de desaparecer.

Resulta que Sala estuvo conversando con Jack McKay, jugador del Cardiff, quien es familiar de la persona que estuvo a cargo de contratar el avión que trasladó al ariete sudamericano.

La conversación por mensaje de texto fue divulgada por el sitio británico Daily Mail y da cuenta de los arreglos que hizo la familia McKay (desde el viernes 18 de enero) para que Sala pudiera viajar más rápido, en vuelo privado, hacia Nantes para despedirse de sus compañeros y luego volver a Gales para sumarse a su nuevo club.

“Mi papá podría organizarte un avión para llevarte mañana (por el sábado 19 de enero) a Nantes y regresar (a Cardiff) el lunes a la hora que más te convenga para entrenar el martes”, propuso Jack McKay.

Sala estaba buscando vuelos comerciales por su cuenta, pero ante la propuesta de su futuro compañero de equipo consultó por el precio del viaje privado: “Si me ayudas a marcar goles, será gratis”.

Emiliano Sala, de 28 años, viajaba junto a un piloto, David Ibbotson, en una avioneta monomotor Piper PA-46 Malibu el lunes cuando el aparato despareció de los radares hacia las 20H20 GMT a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha.

La policía buscó durante tres días y un total de más de 24 horas, explorando el litoral, peñascos e islas con ayuda de tres aviones, cinco helicópteros y varios barcos, antes de abandonar.

Los mensajes de Jacj McKay y Sala antes de la desaparición del avión (Fuente Daily Mail UK).

Viernes 18 de enero

7:43 pm – Jack McKay: “Mi papá me ha dicho que te vas a ir a casa mañana. Podría conseguir un avión para llevarte directamente a Nantes y regresar el lunes, a la hora que te convenga, para que puedas llegar a entrenando el martes”.

7:51 pm – Emiliano Sala: “Ah, eso es genial. Estaba viendo si hay algunos vuelos para llegar a Nantes mañana”.

7:56 pm – McKay: “Dijo que podía organizar un avión que iría directo a Nantes”.

7:56 pm – Sala: “¿Cuánto costará?”

7:56 pm – McKay: “Nada. Dijo que si me ayudas a marcar goles no es nada”.

7:59 pm – Sala: “Jajaja con mucho gusto”.

8:00 pm – Sala: “Vamos a marcar muchos goles”.

8:01 pm – Sala: “Quiero irme mañana a Nantes alrededor de las 11 am y volver el lunes por la noche alrededor de las 9 pm a Cardiff si es posible”.

8:05 pm – McKay: “Bien. Te enviaré un mensaje cuando esté resuelto”.

Domingo 20 de enero

5:00 pm – McKay: “Hola, ¿es posible que regrese a las siete de la tarde del lunes por la noche? Solo porque el piloto tiene que volver a casa al norte después de que llegue a Cardiff”.

5:01 pm – Sala: “Hola, serían posible a las siete y media”.

5:03 pm – McKay: “Bueno”.

5:05 pm – Sala: “[IMAGEN DE EQUIPAJE] ¿Puedes preguntar si puedo traer esto en el avión?”

5:06 pm – McKay: “Bien, sí”.

5:07 pm – Sala: “¿Pero eso va a estar bien para el avión?”

5.08 pm – McKay: “Sí, hay espacio en el avión para tu equipaje”.

5:12 pm – Sala: “OK”.

Lunes 21 de enero

4:16 pm – McKay: “Voy a llamar en un momento”.

4:23 pm – McKay: “Dijo que es la misma empresa”.

16:27 pm– Sala: “OK gracias”.