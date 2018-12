Iniesta: "Se tendría que explicar qué es el Balón de Oro"

Barcelona, España.



El exjugador del Barcelona Andrés Iniesta afirmó que "sería injusto" decir que el jugador del Real Madrid Luka Modric "no se merece el Balón de Oro", si bien apuntó que los organizadores de este trofeo deberían explicar "qué es" lo que realmente se premia.



"Se tendría que explicar qué es el Balón de Oro. Para unos lo importante son los títulos, para otros el club donde se juega, para otros los goles....", afirmó el jugador español en un acto comercial que tuvo lugar en Barcelona.



Aprovechando el parón en la liga japonesa, el centrocampista del Vissel Kobe japonés valoró algunas cuestiones de la actualidad futbolística, entre ellas el Balón de Oro que ganó hace pocas semanas el croata Luka Modric.



En opinión de Iniesta, "el mejor" es el argentino Lionel Messi, si bien puntualizó que "no es injusto" que el mejor jugador del 2018 sea Modric.



"Sería muy feo decir que un jugador como Modric es injusto ganador del Balón de Oro, pero para mí Leo (Messi) es el mejor, siempre lo he dicho", subrayó.



En este sentido, sobre unas declaraciones de Pelé en las que apuntaba que el argentino "solo tiene una pierna, un regate y no cabecea", el centrocampista manchego insistió que Messi es "el mejor jugador de la historia".



"Tiene todos los registros: con la cabeza, la derecha, la izquierda...no he visto a nadie hacer lo que hace él en un campo de fútbol y no sólo un año: lleva 15 años haciéndolo", zanjó.