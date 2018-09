¡Revelan dónde quiere jugar Neymar!

París, Francia.

Pese a los insistentes rumores que lo situaban en el Real Madrid, el delantero brasileño Neymar decidió seguir una temporada más en el París Saint Germain de Francia. Pero en las últimas horas se ha revelado el lugar dónde supuestamente quiere jugar el ariete carioca.

Desde Inglaterra informan que el atacante de la 'Canarinha' le comunicó a su entorno más cercano de jugar en la Premier Leagu. Si bien los dos Manchester han mostrado interés por sus servicios, el crack sudamericano no pretende ser dirigido por Josep Guardiola ni José Mourinho.

Según publica el ‘Daily Express’, una fuente cercana a Neymar asegura que el brasileño le reveló uno de sus sueños si llega a desvincularse del PSG: jugar en Londres.

Ante esto, solo tres equipos quedan reducidos para que acojan a 'Ney', en caso llegue a la Premier: Arsenal, Chelsea y Tottenham, ya que son de dicha ciudad.



"Él ama Inglaterra, pero principalmente Londres. Ha estado allí tres o cuatro veces en los últimos 12 meses. Él dice siempre que Londres tiene algo", resalta dicho medio británico

Y añaden: "La última vez que me llamó, me suplicó que lo acompañara porque lo amaba mucho. Y me dijo: ‘Este lugar es increíble, este lugar es increíble’. Simplemente, ama Londres”.