A sus 60 años doña "Conchita" está a punto de tener su título universitario en la Unah, pero necesita apoyo

Tegucigalpa, Honduras.

Graduarse como licenciada en Pedagogía de la Universidad Nacional de Honduras (Unah) es el sueño porque el ha luchado durante 14 años Concepción Rodríguez (60) quien acaba de culminar la defensa de su práctica profesional; sin embargo, requiere de apoyo para lograr por fin su título académico.

Doña "Conchita" habitante de El Triunfo, Choluteca, narró a Diario LA PRENSA que siempre quiso ser estudiante de la Unah por lo que en 2007 se matriculó en el centro de recursos de aprendizaje de educación a distancia Craed de la Unah.

"Comencé con mucho entusiasmo e iba avanzando poco, pero en 2014 perdí a mi esposo. Él venía de Tegucigalpa cuando lo asaltaron y le dispararon".

Además lea: LA PRENSA te invita a nominar a la mamá emprendedora

"Me deprimí y ese año dejé la universidad porque me sentía deprimida, mi esposo era mi todo. No tuvimos hijos y quede viuda", expreso Rodríguez.

Asegura que a pesar de los problemas y las necesidades que ha tenido que enfrentar decidió continuar y cursas todas sus clases.

Para apoyarla sus 36 compañeros iniciaron una campana de donación para ayudarle a pagar ocho mil lempiras de gastos de graduación.

"Hemos recaudado 3,950 lempiras para doña "Conchita"; sin embargo aún hace falta y apelamos a las personas de buena voluntad que también quieran ayudarla", dijo Jessica Lagos, estudiante de Pedagogía.

Rodríguez agradeció la acción de solidaridad de sus compañeros "pidió a Dios que les multiplique lo que han hecho por mí".

Agrego que sus hermanos también la han apoyado en momentos difíciles y que siempre ha habido buenas personas en su camino.

La hondureña actualmente trabaja en un kinder público del sector, pero señala que muchas veces se retrasan con el pago.

Si desea apoyarla llame al telefono 3174-1282 y comuníquese con Jessica Lagos.