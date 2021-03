Artículos esenciales para viajar durante pandemia

Redacción

A más de un año de la pandemia por el Covid-19, existen muchas ganas de la población por salir a vacacionar en Semana Santa.

A pesar de la autorización de hacer turismo, es importante recordar que las medidas de bioseguridad aún se mantienen vigentes. Lo importante es prepararse ante tales circunstancias.

1 Mascarilla Llevar una mascarilla ayuda a compensar la falta de distancia que inevitablemente se produce al hacer cola, sentarse en un avión o pasar al lado de alguien de camino al baño. No todas las mascarillas FFP2 son útiles para evitar contagios: qué debes hacer para que funcionen mejor, según un prestigioso científico español El COVID-19 se transmite principalmente a través de gotas y partículas microscópicas (aerosoles) que salen de nuestra nariz y boca cuando tosemos, estornudamos, reímos, hablamos y respiramos. Llevar la mascarilla adecuada de la forma correcta ayuda a proteger no sólo a las personas que nos rodean, sino también a uno mismo.







2 Jabón de manos Las manos limpias son importantes no sólo antes y después de comer, sino en cualquier momento en que te toques la cara o la mascarilla. Lavarse las manos con agua y jabón y secarlas con una toalla limpia es la mejor manera de tenerlas limpias. No es necesario utilizar jabón antibacteriano. Los productos antibacterianos no tienen ningún efecto adicional sobre los virus y a menudo contienen sustancias químicas nocivas.







3 Gel hidroalcohólico Lavarse las manos es la forma más eficaz de limpiarse, pero el desinfectante de manos está muy cerca (y a menudo es más conveniente). Asegúrate de que el desinfectante de manos tiene una base de alcohol y está hecho con al menos un 60% de alcohol.







4 Toallitas desinfectantes para manos u objetos Las toallitas de manos son un último recurso, pero sin duda son mejores que tener las manos sucias en la boca. Ten en cuenta que la mayoría están formuladas para objetos y no para la piel. Al igual que el desinfectante de manos, la fórmula de las toallitas debe tener al menos un 60% de alcohol para eliminar los virus. Dado que no siempre es posible lavarse con agua y jabón, y que puede que no haya baños disponibles, siempre hay que llevar un desinfectante de manos. Es aconsejable abrir las puertas de los baños y cerrar los grifos con una toalla de papel para no ensuciar inmediatamente las manos limpias. Los objetos que deberías limpiar con regularidad son el teléfono, las gafas de sol, las llaves y cualquier cosa que toques y pongas sobre superficies sucias; en cuanto los cojas de la mesa de un restaurante o del mostrador de la recepción, tus manos también estarán contaminadas.







5 Bolsas de almacenamiento Para facilitar al máximo los viajes, es importante que lleves contigo el desinfectante y otros artículos esenciales y que los mantengas organizados. Lo ideal sería que su bolsa de mano tuviera varios bolsillos para poder guardar cosas como alimentos y mascarillas extra separadas de los artículos potencialmente contaminados. Lo recomendable es que tengas a mano algunas bolsas de plástico pequeñas para guardar de forma segura las toallitas húmedas usadas, los pañuelos de papel, las mascarillas desechables y otros artículos sucios hasta que puedas encontrar un cubo de basura.







6 Termómetro En caso de que no te encuentres bien o tu destino exija a los visitantes que tengas controlados los síntomas durante las anteriores 2 semanas, es posible que tengas que llevar un termómetro digital.







No necesitas guantes

No es necesario que lleves guantes a tu viaje. "Los guantes también pueden propagar el virus. El virus puede vivir en la superficie de un guante de látex, igual que en la piel", explica Malkin. "Algunas personas se relajan demasiado cuando llevan guantes. No se dan cuenta de que corren más riesgo de propagar el COVID-19 porque están tocando varios objetos personales entre otras cosas".

Los estudios han sugerido que las personas que usan guantes tienden a no lavarse las manos tan a menudo o a no notar cuando los guantes se ensucian o dañan. También es fácil contaminarse las manos al quitarse los guantes. Además, no necesitamos más residuos de COVID-19 de los que ya tenemos.