¿Cómo cambiar los limpiaparabrisas del carro?

Los limpiaparabrisas son un elemento esencial para la seguridad de su coche durante la marcha: garantizan la visibilidad del conductor cuando llueve o cuando el parabrisas está sucio. Su precio de recambio no es muy elevado y es fácil de sustituir. Ahora bien, ¿sabe cuándo y cómo cambiar las escobillas del limpiaparabrisas?

REDACCIÓN . Suele darse por hecho que el parabrisas se encuentra en buen estado. Parece que siempre va estar allí cuando se conduce y la mayor parte del tiempo no causa ningún problema. En caso de que haya que sustituirlo, debe hacerse correctamente para asegurar tanto tu propia seguridad como la de tus pasajeros.

Pasos para cambiar las escobillas limpiaparabrisas

1. Compre unas que sean de buena calidad y que sea el adecuado para su vehículo.

No todas las escobillas que se venden sirven para cualquier vehículo. Dependiendo del modelo de auto que tengas, tendrás que asegurarte de que las escobillas que eliges son compatibles. Las escobillas varían en longitud y tipo de anclaje pero, además, hay escobillas planas de plástico o escobillas metálicas convencionales.

También puedes optar por comprar un recambio del limpiaparabrisas original de tu coche o uno universal. En este caso, suelen venir con varias piezas de anclaje para que elijas la que se adapta a tu vehículo.

2. Pon los limpiaparabrisas en vertical

Sitúa el carro en un lugar seguro y cómodo. Una vez así, coloca el brazo móvil de cada uno de los limpiaparabrisas en vertical y despegado del parabrisas. Así será más cómodo hacer el cambio.

3. Quita las escobillas

Para quitar la escobilla antigua, en algunos casos es necesario retirar un embellecedor. Encontrarás el sistema de anclaje con una pestaña o pestañas que hay que presionar para soltar la escobilla. En algunos modelos de limpiaparabrisas el proceso de instalación es aún más sencillo, ya que solo hay que presionar un botón tanto para quitarlo como para ponerlo.

4. Poner las nuevas escobillas

El proceso es el inverso al paso anterior e igual de sencillo. Es importante que la escobilla nueva encaje bien, un ‘clic’ te dará la clave de que está bien colocada. Compruébelo tirando de ella. ¿No se sale? Entonces puedes ir al paso siguiente. Y por cierto, no olvide cambiar ambas escobillas, no es recomendable cambiar solo una de las escobillas porque el barrido no será homogéneo.

5. Compruebe el funcionamiento de las nuevas escobillas

Ya solo queda comprobar que ha hecho el cambio de escobillas correctamente. Para eso, ponga en marcha el motor y conecte los limpiaparabrisas. ¿Funcionan bien? Si no es así, tendrá que quitar de nuevo las escobillas y repetir el proceso asegurándose de que queden bien ancladas.