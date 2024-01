2023, el año que convirtió prendas excéntricas en objetos de deseo

Con la vuelta a la pantalla de ‘And Just Like That’, la secuela de ‘Sex in the City’, el personaje de Carrie Bradshaw se enfundaba de nuevo en estilismos imposibles.

Uno de ellos, y de los más virales, el bolso de mano de paloma de juguete que paseaba por las calles de Nueva York. Si las creaciones de JW Anderson, al frente de su firma homónima y también del diseño de Loewe, siempre destacan por ser especialmente originales y diferentes del lujo convencional, con el bolso paloma el diseñador se ha convertido también en uno de los más reconocidos y con el que cumplió la intención de ‘diseñar el bolso más original’.

Fabricado en resina y con un cierre superior plegable, esta original paloma de bolso de mano de 690 euros se convirtió en un fenómeno viral entre las redes sociales que, posteriormente, luciría Rosalía para acudir a la semana de la moda de París junto a Kylie Jenner.

