Retinol: su impacto en las arrugas y el acné

A su juicio, es coherente en estos casos como una manera de consumo que clasifica los productos por edades, porque el consumidor no tiene un profesional detrás en el lineal del supermercado para ayudarle a elegir el cosmético, insiste Eguren, pero “realmente son un poco clasificaciones artificiales”.

Por tanto, no hay una edad concreta para su uso, depende de las necesidades de la piel y es dificil marcar una a partir de la cual es aconsejable.

Y si una piel joven no tiene acné, ¿puede usarlo? por poder, indica la experta, podría pero hay otros ingredientes que a esas edades “pueden ser más interesantes”, como la vitamina C o el ácido zelaico, entre otros, en función del estado del rostro.

“No por las arrugas que a esa edad no es necesario, sino más por la seborregulación y además mejora el aspecto de las cicatrices, aunque hay otros activos no solo el retinol”, señala Eguren.

En cuanto a qué edad es conveniente empezar a usar retinol, la doctora asegura que no hay una edad determinada, porque hay casos de jóvenes con acné que pueden beneficiarse de su uso.

Esta irritación, aclara Eguren, no es mala en sí misma. Sería el equivalente a las agujetas cuando hacemos ejercicio. No causa daño, sino es indicativo de que está funcionando.

Hay que controlar estas irritaciones especialmente si el paciente no lo utiliza bajo control médico.

No obstante, si se usa sin la supervisión de un profesional, es aconsejable que al inicio la concentración de retinol sea más baja y con menos número de aplicaciones.

Cuando se va de la mano de un profesional, el uso puede ser más intensivo.

“Fuera de eso, los riesgos son muy bajitos, no se recomienda utilizar en el embarazo por una cuestión de máxima seguridad. No se ha demostrado que cause ningún daño pero por seguridad se aconseja evitar su uso en ese caso”, añade la dermatóloga.