Quiere pedirle disculpas a su “casi algo”

Hola, doctora. Espero que estés bien. Te cuento que hace unos meses anduve con una chava de mi colonia, pero nunca se concretó la relación.

La verdad es que ocurrió cuando yo corté con mi novia, pero luego regresamos y la chava con la que tuve aquel episodio dejó de hablarme.

Yo quisiera acercarme para ofrecerle disculpas, porque es bien noble y no se merecía eso. Siento que le fallé, pero me ganó mi pasado y mis ganas de volver con mi ex.

Respuesta

Querido Ulises, pues se vale que intentes acercarte a la chica para darle tus disculpas, pero no esperes que vuelva a hablarte y que te trate como si nada hubiera pasado.

Haz lo que creas que debes hacer y ella hará lo que crea que tenga que hacer. El resumen del asunto es que tú ya tienes otra relación y no vas a volver con esa chica, así que tal vez ni necesite tu disculpa.

Revisa muy bien para qué quisieras disculparte, qué esperarías que pasara, considerando que no vas a dejar a tu novia actual.

