La verdad detrás de la vida perfecta de la influencer Ballerina Farm

Recientemente, un artículo publicado en el diario The Times de Londres alumbró ese lado menos idealizado de la vida de Hannah. La periodista Megan Agnew consiguió entrar en su hogar, consiguiendo declaraciones excepcionales. Durante una conversación, Hannah buscó constantemente la aprobación de su esposo para poder responder las preguntas que le hacían. Esta actitud despertó la preocupación de miles de lectores del mundo y de sus seguidores. Todos temen ahora por su seguridad y salud mental.

Si bien las redes sociales presentan una imagen perfecta, la verdad detrás de la influencer Ballerina Farm es cualquier cosa menos sencilla. Su estilo de vida tradwife, aparentemente armonioso y dedicado íntegramente a ser una buena madre-patriarca hogareña para sus hijos, oculta tensiones y presiones.

En la misma entrevista con el diario inglés, su esposo comentó que Hannah tenía días difíciles a causa del agotamiento, llegaba a permanecer en cama hasta una semana. Hecho que no es de extrañar ya que sola cuida a sus ocho hijos, a quienes educa ya que no van a la escuela, ella los educa en casa, más labores diarias que hace en su granja. Sin embargo, Daniel no le permite contratar niñeras o empleados para que le ayuden en su día a día a pesar de ser una familia sin problemas económicos.

Una vez publicada la entrevista una ola de críticas no ha cesado en redes sociales por parte de las mismas seguidoras de la influencer que califican como un abuso el trato que recibe por parte de su marido. Además, le reprocharon a Daniel que le diera de regalo de cumpleaños a Hanna un delantal para recolectar huevos en lugar del viaje a Grecia que ella ya le había pedido. Pese a la controversia, la pareja sigue junta y manifestando que siguen felices con su estilo de vida.

La historia Ballerina Farm es un recordatorio que la perfección en las redes sociales no siempre refleja la realidad completa y que no siempre se debe idealizar la vida de otras personas, en especial sino se comparten sus creencias.